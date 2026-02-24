Escuela rural perdió el techo por la tormenta del jueves pasado y peligra el inicio de clases

Ubicada en Colonia San Justo, a 60 kilómetros de Concordia y a unos 20 de Los Charrúas, la escuela rural N° 33 “Paso a Paso” sufrió la voladura del techo y otros daños en su estructura debido a la feroz tormenta que el jueves pasado azotó a la región. Debido a esta situación, el inicio del ciclo lectivo del próximo lunes está en riesgo. A la institución, que cuenta con los niveles Inicial y Primario, asisten 11 alumnos, provenientes de siete familias rurales.

Es una escuela pequeña, de dos salas, pero cumple un rol central en la colonia: es el único espacio público de encuentro. No hay plaza, no hay centro de salud, no hay destacamento policial. Sólo la escuela.

Escuela Rural N° 33 de Colonia San Justo

“Ya venimos con problemas en el edificio desde hace tiempo. Hace bastante que vengo solicitando que se haga algo. Tengo un expediente anterior a esta tormenta en el que pido el arreglo sobre todo de la cocina comedor y un baño, que antes era la casa del maestro. Ese lugar tiene rajaduras que pasan de un lado al otro de la pared. Lo que me respondieron es que me traslade a la escuela más cercana con mis alumnos, porque corre riesgo de derrumbe. Pero yo contesté que no, porque la escuela más cercana a esta está a 22 kilómetros la escuela más cercana y para los papás es imposible afrontar el gasto de traslado hasta allá, además del tiempo que lleva. Son familias jóvenes que están trabajando en el campo”, explicó al directora”, explicó la directora, Patricia Prette, en diálogo con UNO.

Fue precisamente el jueves pasado que estaban en la zona el director departamental de Concordia y el supervisor para evaluar los arreglos de uno de los sectores afectados cuando se desató la tormenta, que en algunos lugares cercanos fue a la madrugada, pero en la zona de la escuela los sorprendió a media mañana y terminó de desatar la emergencia. Las chapas de la sala principal volaron hacia un campo de soja lindero. Recién al día siguiente, con camioneta y doble tracción, pudieron ingresar al predio para evaluar los daños. “Las chapas quedaron enterradas en la greda blanca. Nos caíamos del barro. Esa arcilla tarda mucho en secarse. Si no tenés camioneta, no entrás”, relató la directora.

Escuela Rural N° 33 de Colonia San Justo

La voladura afectó especialmente el sector delantero del aula principal. Se mojaron computadoras, un equipo de música que utilizaban para actos escolares, el router de internet y una PC de escritorio. La luz continúa cortada en la zona debido a postes caídos.

La biblioteca, el archivo institucional y los equipos de aire acondicionado –donados tiempo atrás– lograron salvarse porque están ubicados en el sector trasero del edificio.

Clases en un garaje

No es la primera vez que la escuela enfrenta dificultades para funcionar. El estado de los caminos rurales es un problema histórico. Cuando llueve un fin de semana, muchas veces no pueden ingresar en toda la semana.

Frente a esa realidad, la comunidad organizó una alternativa: dar clases en la casa de un alumno para no perder días de clase. “Tenemos un acuerdo con las familias y con conocimiento de la Departamental de Escuelas. Cuando no podemos llegar al edificio, damos clases en un garaje que nos prestan. Yo llevo el pizarrón y los materiales. Las mamás cocinan. Así los chicos no pierden clases”, precisó Patricia.

Escuela Rural N° 33 de Colonia San Justo

Incluso durante días de lluvia intensa, se envían actividades virtuales para sostener la continuidad pedagógica. “Mis alumnos están nivelados para arriba. Tengo chicos de cuatro años que leen. Las familias acompañan muchísimo y eso se nota en el aprendizaje”, destacó.

Comunidad que no se resigna

Las siete familias que integran la colonia son, en su mayoría, pequeños productores: trabajan en tambos, galpones de pollo y cultivos. Las mujeres elaboran quesos, venden productos, emprenden. La escuela es su punto de encuentro.

El compromiso es tal que, ante la emergencia, algunos padres ofrecieron aportar chapas propias para reparar el techo, aunque no es justo que se hagan cargo de algo que le corresponde . “Un papá me dijo que si no hay respuesta, se juntan un sábado o domingo y techan ellos mismos. ‘Nuestros niños no se pueden quedar sin escuela’, me dijo. Pero no es justo que tengan que hacerlo ellos”, sostuvo la directora.

Escuela Rural N° 33 de Colonia San Justo

Más complejo aún será recuperar los equipos dañados por el agua. Muchos de ellos habían sido donados por un benefactor anónimo que desde hace seis años colabora con la institución enviando materiales, mochilas, libros, juegos y hasta un mangrullo para el patio. También donó un equipo de aire acondicionado que afortunadamente zafó de quedar dañado ante la tormenta.

Reclamos que se acumulan

Desde 2019, cuando asumió la dirección, Patricia asegura haber presentado reiterados pedidos formales para mejoras edilicias. La propuesta más reciente era dividir la sala de nivel inicial –donde asisten cuatro niños– para trasladar allí provisoriamente la cocina y el comedor, pero la falta de definición presupuestaria demoró cualquier avance.

Ahora, además del techo, la prioridad vuelve a ser la transitabilidad de los caminos. “Lo indispensable es poder llegar a la escuela aunque haya llovido. No pedimos imposibles: aunque no se pueda entrar al día siguiente, al segundo o tercer día debería poder pasarse una máquina o colocar ripio en los tramos más críticos. No podemos estar semanas enteras esperando que seque el barro”, señaló.

Escuela Rural N° 33 de Colonia San Justo Las chapas del techo de la Escuela Rural N° 33 de Colonia San Justo volaron pro los campos

Mientras tanto, la comunidad evalúa comenzar el ciclo lectivo nuevamente en la casa de la familia que les presta su garage, aunque no es lo óptimo, hasta que se repare el edificio.

Entre la angustia y la incertidumbre, la convicción permanece firme: en Colonia San Justo nadie quiere que la escuela cierre sus puertas. Porque en ese pequeño edificio rural no sólo se enseñan contenidos. Allí se sostiene el único espacio de una comunidad que, pese a las adversidades, sigue apostando a la educación como herramienta de futuro.