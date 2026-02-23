Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: recuperan vehículos del delito para fortalecer el patrullaje

El Ministerio de Seguridad y Justicia entregó dos camionetas a la Policía de Entre Ríos que fueron secuestrados en procedimientos judiciales.

23 de febrero 2026 · 18:20hs
El Ministerio de Seguridad y Justicia entregó dos camionetas a la Policía de Entre Ríos que fueron secuestrados en procedimientos judiciales y que, por decisión de la Justicia, se suman a la flota oficial para tareas de prevención y seguridad.

En la ocasión, las autoridades de Seguridad de la provincia dieron detalles del operativo para desbaratar banda criminal y del trabajo para encontrar a las personas desaparecidas luego del temporal. La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

Las unidades fueron recuperadas tras operativos exitosos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado, demostrando la eficacia de los controles viales y rurales que se vienen profundizando en todo el territorio entrerriano.

Roncaglia destacó la importancia de que las herramientas del crimen sean reutilizadas por el Estado: "Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos", afirmó.

Roncaglia también subrayó la eficiencia en el gasto público: "A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad".

Operativo para desbaratar banda criminal

Respecto a lo sucedido el fin de semana, Roncaglia explicó que tres internos de la UP Nº 9 declararon ante la Justicia sobre un presunto plan para atentar contra el juez federal Ríos, el fiscal Candiotti y su persona, aportando datos precisos que evidenciarían tareas de inteligencia previas. Señaló que la principal preocupación es la integridad de los funcionarios judiciales y que no se minimizará la situación, por lo que se adoptaron recaudos preventivos y medidas de protección.

"No lo tomamos con liviandad porque estuvieron haciendo inteligencia sobre nosotros tres y sabían muchas cosas privadas. No vamos a bajar los brazos frente a nadie", afirmó.

Asimismo, informó que se dispusieron custodias personales, se realizaron allanamientos con secuestro de celulares y estupefacientes, y se reforzaron controles en las unidades penales. Los internos que brindaron información están bajo resguardo y se evalúan sus condiciones de alojamiento, mientras que el principal implicado fue aislado.

Trabajo para localizar a Patricia y Kiara

El jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, expresó su pesar ante el desenlace de las jornadas de búsqueda para dar con el paradero de Patricia Medina y su hija, Kiara Barrios, tras el temporal que destruyó la vivienda de su familia.

González destacó la conformación de un comando unificado, donde "todo el mundo se puso la camiseta de la búsqueda. No era lo que queríamos, pero se le pudo dar tranquilidad a la familia localizando estas dos personas". Y agregó: "Cosas por corregir siempre hay", y destacó que "el compromiso de la comunidad, de las instituciones y el personal policial, está evidenciado. Se dio pronta respuesta a este episodio desencadenado por un desastre natural".

