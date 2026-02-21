Patronato regresa al templo sagrado

Luego de 146 días Patronato disputará un encuentro oficial en el Grella. Desde las 20 recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta por la segunda fecha de la Zona B

La primavera recién había llegado cuando el Pueblo Rojinegro se acercó por última vez al templo sagrado para alentar al equipo de sus amores en un encuentro oficial. En esa jornada del domingo 28 de septiembre de 2025 Patronato cristalizó el primer objetivo al clasificar al reducido que otorgó el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El hincha se retiró con sensaciones encontradas. Apretó el puño por el pase a la siguiente instancia. A su vez masticó bronca al observar como el equipo que, en ese entonces era dirigido por Gabriel Gómez, complicó el deseo de finalizar entre los cuatro mejores de la Zona para gozar de ventaja deportiva en el primer cruce de playoffs.

Ese empate, con marcador cerrado, ante Almagro, quedó lejano en el tiempo. 146 días después de ese juego el Santo retornará al escenario ubicado en barrio Villa Sarmiento. Se reencontrará con el hincha en el juego que marcará su presentación como local en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional.

Desde las 20 Patronato recibirá en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Gimnasia y Tiro de Salta en uno de los juegos correspondiente a la segunda fecha, Zona B. Esta historia, que será televisada por la plataforma LPF Play, contará con el arbitraje de Juan Nebietti, quien tendrá su estreno en la categoría. Transmitirá La Red Paraná.

Patronato viene de dejar una buena imagen

El calendario marcó a San Miguel de Tucumán como la primera estación del representante entrerriano en el certamen. Patronato cumplió con la premisa: rescató una unidad al igualar 0 a 0 en su visita a San Martín de Tucumán en un juego que fue suspendido cuando el cotejo ingresaba en tiempo de descuento por un cortocircuito en el cableado de las torres de iluminación del estadio La Ciudadela.

Patronato regresó desde el norte del país con buenas sensaciones. La solidez defensiva y el orden táctico fue su principal virtud en el Jardín de la República. Con sus líneas bien juntas le cerró los circuitos de juego al Ciruja. En el segundo tiempo se adelantó en el campo de juego. Trasladó el manejo del esférico a territorio visitante. En su momento de mayor dominio golpeó las puertas del arco del anfitrión, pero falló en la definición cuando Facundo Heredia intentó sorprender a Darío Sand.

En los últimos pasajes San Martín niveló el juego. Patronato defendió con criterio hasta asegurar el cero en su arco, factor que le permitió obtener un sourvenir en su primer visita. Este sábado, los dirigidos por Rubén Forestello deberán sostener la solidez defensiva. Además deberán exhibir una propuesta más ambiciosa. En este punto deberá elaborar sociedades ofensivas que ponga en apuros a la última línea de Gimnasia y Tiro.

En relación al 11 inicial el DT evalúa dos interrogantes en la ofensiva. Por un lado esperará la evolución de Hernán Rivero, quien sufrió un golpe en la mano. De no llegar en óptimas condiciones optará por Franco Soldano, quien reemplazó al ex-atacante de Chacarita en el entretiempo del juego ante San Martín de Tucumán. A su vez el entrenador evalúa el posible ingreso de Alejo Miró, de buenos minutos en La Ciudadela, por Valentín Pereyra.

Gimnasia y Tiro

Gimnasia y Tiro es, en la previa, uno de los rivales directo que tendrá Patronato en la pelea por acceder, de mínima, al reducido que otorgará el segundo ascenso a Primera División. Reforzó este objetivo al extender el vínculo de su entrenador, Fernándo Quiroz. Además retuvo una base importante del 11 inicial que, en la temporada 2025, avanzó a cuartos de final en la serie de playoffs.

En su presentación oficial en el 2026 el Albo cumplió con las expectativas al derrotar 2 a 1 a Colegiales, en el norte del país. De esta manera comenzó a edificar una fortaleza en el Gigante del Norte, escenario donde construyo los cimientos de la gran campaña realizada en 2025.

Formaciones para Patronato y Gimnasia y Tiro

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo y Brandon Cortés; Valentín Pereyra o Alejo Miró y Hernán Rivero o Franco Soldano DT: Rubén Forestello.

Gimnasia y Tiro: Joaquín Papaleo; Ivo Chávez, Gonzalo Soto, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre y Walter Montoya; Nicolás Contín y Lautaro Gordillo. DT: Fernando Quiroz.

Hora y TV: 20 (LPF Play).

Árbitro: Juan Nebietti.

Estadio: Presbítero Grella.