Boca abre su camino en la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Boca abre su camino en la Copa Argentina 2026. Este martes, a las 21:15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, se enfrenta ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el marco de los 16avos de final del certamen más federal del país.

Con un equipo alternativo y el debut de Adam Bareiro, el Xeneize quiere evitar sobresaltos y dar el primer paso. El partido, que será dirigido por Facundo Tello, será transmitido en vivo por TyC Sports.

Tras un inicio de año con resultados irregulares en el Torneo Apertura (marcha noveno, fuera de los puestos de clasificación al cabo de seis fechas) el Xeneize encara el duelo copero con la obligación de ganar para avanzar de ronda.

Para el estreno en la Copa Argentina ante un rival de menor talla que milita en el Federal A, Úbeda tiene decidido apostar por una formación con varios cambios y mayoría de suplentes respecto al equipo que viene de igualar en La Bombonera, priorizando la competencia interna y las rotaciones para administrar el calendario.

Una de las grandes novedades será el debut como titular de Adam Bareiro, el refuerzo paraguayo que arribó esta semana a Buenos Aires y está listo para sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta xeneize.

La ausencia más destacada en Boca es la de Edinson Cavani. Ante el arribo de Bareiro, que le dio una variante necesaria, el cuerpo técnico decidió preservar a Cavani y que no se suba al avión. Silbado en el empate ante Racing luego de una floja actuación, puertas adentro decidieron que el Matador se quede en el predio optimizando la puesta a punto física pensando en Gimnasia.

Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy llega a Salta con la motivación de jugar sin presión y la ilusión de hacer historia. Aunque milita en categorías menores y la diferencia de plantel es abismal, el conjunto del Federal A, que no compite oficialmente desde el 16 de noviembre, intentará cerrar espacios, ser intenso y aprovechar la mínima opción para generar peligro.

Probable formación de Boca Juniors

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Nicolas Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto y Martín Gallo; Ramiro Medina, Gonzalo Martínez, Ezequiel Bassi, Matías Rosales y Franco Cáseres; Sebastián Marfort. DT: Alberto Salvaggio.

Hora y TV: 21.15 (TyC Sports).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Padre Ernesto Martearena.