Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

La dirigencia del Millonario inició gestiones para ocupar la vacante que dejará Marcelo Gallardo. El DT dirigirá el jueves su último partido.

La dirigencia de River Plate comenzó la búsqueda del reemplazante de Marcelo Gallardo , quien el lunes anunció que el próximo jueves cerrará su segundo ciclo en el Millonario en el encuentro que disputará ante Banfield, en el estadio Más Monumental.

Uno de los nombres que corre con mayor fuerza en el barrio porteño de Núñez es Eduardo Coudet, quien tiene contrato con Alavés de España hasta el 30 de junio. Su representante, Christian Bragarnik, ya tuvo conversaciones con la dirigencia riverplatense.

Coudet.jpg Eduardo Coudet, uno de los nombres que suena con mayor fuerza para reemplazar a Marcelo Gallardo

Coudet no nació futbolísticamente en Núñez. No obstante, quedó muy identificado como jugador y pregona un estilo muy ofensivo. Dejó un buen recuerdo su gestión en Rosario Central, donde no cosechó títulos, y en Racing, donde se consagró campeón en la temporada 2018/19.

Made in River

Otro en la misma línea es Hernán Crespo, ahora con trabajo en San Pablo. Ser un hombre de la casa lo posiciona entre los primeros de la lista, no tanto por la actualidad inmediata sino por lo que supo hacer especialmente con aquel gran Defensa y Justicia que fue campeón de la Sudamericana 2020.

Hay más nombres made in River que a priori, con la vacante recién disponible, suenan con menos fuerza. Uno de ellos es el de Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid, con breves pasos como DT por la Casa Blanca y el América, ahora volcado a la gestión fuera de las canchas. Lo que dificulta su caso es que el Indiecito no quiere dejar la capital española.

Otros dos son Pablo Aimar y Diego Placente, aunque por un lado parece inviable su salida en medio de un proceso exitoso para las selecciones argentinas, en especial con el Mundial a menos de cuatro meses. Además de que ambos no tienen experiencia como cabezas de un plantel profesional.

Posibles apuestas de la dirigencia del Millonario

Si se busca por fuera del ADN River, Gabriel Milito está en Chivas y Ariel Holan está desocupado luego de su muy buen paso por Rosario Central, con el que ganó la tabla anual aunque luego no pudo coronar por quedar eliminado rápidamente en los playoffs. Suenan como una apuesta arriesgada por la espalda que puedan tener ante la falta de resultados inmediatos. Para un caso así habría que remontarse al olvidable paso de Ángel Cappa en 2010.

El ex-Central fue parte del CT de Matías Almeyda para la vuelta a Primera y alcanzó la cresta de la ola con su Independiente modelo 2017. Por su parte, el ídolo del Rojo tuvo buenas etapas en Argentinos Juniors y Atlético Mineiro, además de que siempre fue una piedra en el zapato durante la Era Gallardo.

Quien reemplazará interinamente a Marcelo Gallardo

Lo poco que puede asegurarse es que la carga del calendario y la urgencia de resultados de River harán que la decisión no se demore demasiado, más allá de que Marcelo Escudero -entrenador de la Reserva- se haga cargo interinamente del plantel para las horas posteriores del duelo ante Banfield.

Marcelo Escudero River.jpg Marcelo Escudero dirigirá interinamente a River

Escudero ya había asumido de manera transitoria en 2024, cuando dirigió ante Unión tras la salida de Martín Demichelis y antes del regreso de Gallardo. Dirigirá la práctica del viernes y quedará a cargo del plantel durante el periodo de transición. Incluso, podría sentarse en el banco para el partido del lunes 2 de marzo frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura, en caso de que no se concrete antes la llegada de un nuevo DT.