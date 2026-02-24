Uno Entre Rios | Ovación | Champions League

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Atlético Madrid-Brujas, Newcastle-Qarabag, Inter-Bodo Glimt y Bayer Leverkusen-Olympiakos son los partidos de este martes por la Champions League.

24 de febrero 2026 · 07:47hs
Julián Álvarez intentará conducir a su equipo a la siguiente ronda de la Champions League.

Julián Álvarez intentará conducir a su equipo a la siguiente ronda de la Champions League.

Las primeras cuatro llaves correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán este martes en una jornada con mucha actividad para los argentinos. Los restos de los encuentros se disputarán el miércoles.

El primer partido de este martes iniciará a las 14.45 (hora de Argentina), cuando el Atlético Madrid de España reciba al Brujas de Bélgica. El Colchonero viene de igualar 3-3 en la ida e intentará sellar su clasificación a los octavos de final frente a su gente.

Vinicius marcó el gol del Real Madrid y se peleó con el argentino Gianluca Prestianni.

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Stefano Di Carlo, presidente de River, comenzó con las gestiones para reemplazar a Marcelo Gallardo.

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

Más tarde, a las 17, iniciarán los otros tres partidos del día. Uno de ellos será un verdadero trámite, ya que el Newcastle recibirá en Inglaterra al Qarabag de Azerbaiyán, equipo al que goleó 6-1 como visitante en la ida.

Por otra parte, el Inter de Milán, que no podrá contar con su delantero estrella, el argentino Lautaro Martínez (se lesionó en la ida), intentará dar vuelta el 3-1 sufrido en Noruega cuando reciba al Bodo Glimt, el equipo sensación de esta Champions League.

Finalmente, el Bayer Leverkusen de Alemania recibirá al Olympiakos de Grecia, equipo al que derrotó 2-0 como visitante en el partido de ida.

Los otros cuatro partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán el miércoles y serán los siguientes: Atalanta (0) - (2) Borussia Dortmund, Juventus (2) - (5) Galatasaray, PSG (3) - (2) Mónaco y Real Madrid (1) - (0) Benfica.

¿Cuáles equipos esperan en los octavos de final de la Champions League?

Los ocho primeros clasificados a los octavos de la Champions League fueron Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal y lo hicieron de manera directa por finalizar entre los ocho primeros en la primera fase.

Champions League Atlético Madrid Bayern Leverkusen Inter
Noticias relacionadas
la racha negativa que patronato prolongo

La racha negativa que Patronato prolongó

Adam Bareiro debuta con la camiseta de Boca en Copa Argentina

Boca abre su camino en la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Dojo Pantera, rumbo al Nacional de Máster

Dojo Pantera, rumbo al Campeonato Nacional de Máster

Marcelo Gallardo se mostró dolido por su salida de River.

Marcelo Gallardo puso fin a su ciclo en River Plate

Ver comentarios

Lo último

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Se conoció el primer drama de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Se conoció el primer drama de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Ultimo Momento
Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Se conoció el primer drama de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Se conoció el primer drama de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

La racha negativa que Patronato prolongó

La racha negativa que Patronato prolongó

Policiales
Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Ovación
Marcelo Gallardo puso fin a su ciclo en River Plate

Marcelo Gallardo puso fin a su ciclo en River Plate

Boca abre su camino en la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Boca abre su camino en la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Dojo Pantera, rumbo al Campeonato Nacional de Máster

Dojo Pantera, rumbo al Campeonato Nacional de Máster

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

La provincia
Paraná: municipio y vecinales acordaron cambios de recorridos en varias líneas del transporte urbano

Paraná: municipio y vecinales acordaron cambios de recorridos en varias líneas del transporte urbano

Entre Ríos: martes caluroso e intestable

Entre Ríos: martes caluroso e intestable

Escuela rural perdió el techo por la tormenta del jueves pasado y peligra el inicio de clases

Escuela rural perdió el techo por la tormenta del jueves pasado y peligra el inicio de clases

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Entre Ríos: recuperan vehículos del delito para fortalecer el patrullaje

Entre Ríos: recuperan vehículos del delito para fortalecer el patrullaje

Dejanos tu comentario