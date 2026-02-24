Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Atlético Madrid-Brujas, Newcastle-Qarabag, Inter-Bodo Glimt y Bayer Leverkusen-Olympiakos son los partidos de este martes por la Champions League.

Julián Álvarez intentará conducir a su equipo a la siguiente ronda de la Champions League.

Las primeras cuatro llaves correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán este martes en una jornada con mucha actividad para los argentinos. Los restos de los encuentros se disputarán el miércoles.

El primer partido de este martes iniciará a las 14.45 (hora de Argentina), cuando el Atlético Madrid de España reciba al Brujas de Bélgica. El Colchonero viene de igualar 3-3 en la ida e intentará sellar su clasificación a los octavos de final frente a su gente.

Más tarde, a las 17, iniciarán los otros tres partidos del día. Uno de ellos será un verdadero trámite, ya que el Newcastle recibirá en Inglaterra al Qarabag de Azerbaiyán, equipo al que goleó 6-1 como visitante en la ida.

Por otra parte, el Inter de Milán, que no podrá contar con su delantero estrella, el argentino Lautaro Martínez (se lesionó en la ida), intentará dar vuelta el 3-1 sufrido en Noruega cuando reciba al Bodo Glimt, el equipo sensación de esta Champions League.

Finalmente, el Bayer Leverkusen de Alemania recibirá al Olympiakos de Grecia, equipo al que derrotó 2-0 como visitante en el partido de ida.

Los otros cuatro partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán el miércoles y serán los siguientes: Atalanta (0) - (2) Borussia Dortmund, Juventus (2) - (5) Galatasaray, PSG (3) - (2) Mónaco y Real Madrid (1) - (0) Benfica.

¿Cuáles equipos esperan en los octavos de final de la Champions League?

Los ocho primeros clasificados a los octavos de la Champions League fueron Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal y lo hicieron de manera directa por finalizar entre los ocho primeros en la primera fase.