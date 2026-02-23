Marcelo Gallardo puso fin a su ciclo en River Plate

No le vio salida a este laberinto: el DT más ganador de la historia Marcelo Gallardo dirigiría por última vez el jueves en el Monumental ante Banfield.

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate finalizará este jueves, en el estadio Monumental, cuando su equipo reciba a Banfield desde las 19.30, por la fecha 7 del Torneo Apertura. El entrenador, de 50 años, dirigió la práctica en el River Camp de este lunes, luego de la derrota 1-0 ante Vélez, que fue muy superior en el primer tiempo. Se trató de la tercera caída al hilo en el certamen local y el tropiezo N° 13 en los últimos 20 partidos.

El propio DT hizo pública su determinación mediante un video que la institución compartió en sus redes sociales. “ Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido . Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, cuando las cosas no salieron como proyectamos que salgan”, prologó su discurso, que pronunció vestido con la indumentaria de técnico.

“Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente, agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva, ¿eh? Y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River Plate como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias", concluyó.

El mensaje de Marcelo Gallardo

Embed Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

Una vez consumada la derrota, y tras varios minutos en la sala de conferencias del José Amalfitani, los periodistas se enteraron que la delegación de River se iba a retirar sin la palabra del entrenador, algo que ya había hecho en derrotas anteriores. Desde el seno del club señalan que se debe a un momento de reflexión y autocrítica, y no ven necesario hablar "en caliente" porque puede traer consecuencias negativas.

Dentro de esa reflexión y autocrítica entra la chance de dar un paso al costado, ante la imposibilidad que está teniendo el técnico más laureado de la historia del club de torcer un rumbo que viene desviado desde los últimos meses del 2025. Los números así lo indican, ya que tras la caída frente a Vélez, el Millonario se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División. Este lunes se confirmó su salida.