La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

River visitará el sábado a Boca en una nueva edición de Superclásico Argentino. El Millonario quiere igualar una serie positiva ante su máximo adversario.

River se prepara para una cita que puede quedar grabada en los libros del fútbol argentino. Este domingo, desde las 16.30, visitará a Boca en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Más allá del valor que tiene cada Superclásico, este podría significar un hecho histórico: si el Millonario gana, igualará su mejor racha de victorias consecutivas en el estadio de su eterno rival.

La última vez que River se llevó tres triunfos seguidos de la Bombonera fue hace casi medio siglo, entre 1975 y 1976. En aquella seguidilla, el equipo que era dirigido por Ángel Labruna ganó 2-1 en el Metropolitano 75, repitió el resultado en el Nacional del mismo año y volvieron a imponerse 1-0 en el Metropolitano 76. Esa serie marcó un dominio inédito que luego se extendió con dos partidos más sin perder hasta 1977.

El millonario quiere repetir la historia en el Superclásico

Casi cincuenta años después, el equipo de Gallardo está ante la posibilidad de igualar aquella marca legendaria. River ya ganó las dos últimas veces que visitó la Bombonera: primero 2-0 en la Copa de la Liga 2023, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, y luego 1-0 en la Liga Profesional 2024, con tanto de Manuel Lanzini. Ambos triunfos se dieron en contextos muy distintos, lo que realza aún más su valor.

gol de manu lanzini.jpg Manu Lanzini convirtió el gol de River ante Boca en La Bombonera.

El primero fue ante un Boca alternativo, que priorizó las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras, donde luego perdió la final frente a Fluminense. El segundo, en cambio, River lo logró con un equipo suplente, ya que en esa misma semana el conjunto de Núñez disputaba los cuartos de final de la Libertadores ante Colo Colo, serie que también terminó superando.

En caso de repetir la historia y vencer este domingo, el club de Núñez alcanzará tres triunfos consecutivos en la Bombonera por primera vez en 49 años. Además, podría igualar la mejor racha de su historia sin perder en ese estadio: cinco partidos seguidos entre 1975 y 1977, serie que Boca cortó recién en el Metropolitano 78 con un ajustado 1-0.