Uno Entre Rios | Ovación | River

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

River visitará el sábado a Boca en una nueva edición de Superclásico Argentino. El Millonario quiere igualar una serie positiva ante su máximo adversario.

5 de noviembre 2025 · 11:16hs
River va por una nueva celebración en la Bombonera.

River va por una nueva celebración en la Bombonera.

River se prepara para una cita que puede quedar grabada en los libros del fútbol argentino. Este domingo, desde las 16.30, visitará a Boca en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Más allá del valor que tiene cada Superclásico, este podría significar un hecho histórico: si el Millonario gana, igualará su mejor racha de victorias consecutivas en el estadio de su eterno rival.

El antecedente que ilusiona a River

La última vez que River se llevó tres triunfos seguidos de la Bombonera fue hace casi medio siglo, entre 1975 y 1976. En aquella seguidilla, el equipo que era dirigido por Ángel Labruna ganó 2-1 en el Metropolitano 75, repitió el resultado en el Nacional del mismo año y volvieron a imponerse 1-0 en el Metropolitano 76. Esa serie marcó un dominio inédito que luego se extendió con dos partidos más sin perder hasta 1977.

Nicolás Ramírez amonestando a Ayrton Costa en el último Superclásico.

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

El millonario quiere repetir la historia en el Superclásico

Casi cincuenta años después, el equipo de Gallardo está ante la posibilidad de igualar aquella marca legendaria. River ya ganó las dos últimas veces que visitó la Bombonera: primero 2-0 en la Copa de la Liga 2023, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, y luego 1-0 en la Liga Profesional 2024, con tanto de Manuel Lanzini. Ambos triunfos se dieron en contextos muy distintos, lo que realza aún más su valor.

gol de manu lanzini.jpg
Manu Lanzini convirti&oacute; el gol de River ante Boca en La Bombonera.

Manu Lanzini convirtió el gol de River ante Boca en La Bombonera.

El primero fue ante un Boca alternativo, que priorizó las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras, donde luego perdió la final frente a Fluminense. El segundo, en cambio, River lo logró con un equipo suplente, ya que en esa misma semana el conjunto de Núñez disputaba los cuartos de final de la Libertadores ante Colo Colo, serie que también terminó superando.

En caso de repetir la historia y vencer este domingo, el club de Núñez alcanzará tres triunfos consecutivos en la Bombonera por primera vez en 49 años. Además, podría igualar la mejor racha de su historia sin perder en ese estadio: cinco partidos seguidos entre 1975 y 1977, serie que Boca cortó recién en el Metropolitano 78 con un ajustado 1-0.

River Boca Bombonera Superclásico Millonario
Noticias relacionadas
Séfano Di Carlo asumió como presidente de River y pidió a los hinchas que confíen en su gestión, pese al mal momento deportivo del club:

Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Facundo Colidio salió lesionado.

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

River igualó la peor racha de derrotas seguidas como local en 99 años

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores.

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores

Ver comentarios

Lo último

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ultimo Momento
Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

Policiales
Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Ovación
En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

La provincia
Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Dejanos tu comentario