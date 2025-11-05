Uno Entre Rios | El País | Manuel Adorni

Javier Milei le tomó juramento como jefe de Gabinete a Manuel Adorni

Este miércoles se formalizó la designación del vocero presidencial Manuel Adorni como reemplazo de Guillermo Francos

5 de noviembre 2025 · 12:48hs
Manuel Adorni (hasta ahora vocero presidencial) asumió oficialmente como jefe de Gabinete. La jura tuvo lugar en el salón blanco de la Casa de Gobierno, con la participación del presidente Javier Milei. El pasado martes, el saliente Guillermo Francos - y el ahora exministro del Interior Lisandro Catalán - se reunieron con Adorni para despedirse de sus equipos y formalizar la transición.

Dijeron presentes de la ceremonia la totalidad de los ministros del renovado Gabinete de La Libertad Avanza, además de familiares y amigos. El acto comenzó con la lectura ceremonial de los decretos que oficializaron las renuncias de Francos y de Adorni (como Secretario de Comunicación y Medios de la Nación Argentina).

El Presidente Javier Milei convocó a su flamante equipo. El debut de Manuel Adorni, Pablo Quirno y Diego Santilli.

la respuesta de manuel adorni a mauricio macri: tal vez le jugo una mala pasada la nostalgia

Tras los primeros anuncios, el salón blanco coreó el apellido del flamante jefe de Gabinete.

Puesto clave

Tras esto, el Presidente tomó jura de su nuevo jefe de Gabinete. "Vamos con todo", se le escuchó arengar a Milei a Adorni, quien asume un puesto clave de cara a la segunda parte del Gobierno libertario.

juramento Manuel Adorni jAVIER Milei
Traspaso de funciones: Manuel Adorni se reuni&oacute; con Guillermo Francos

Reuniones

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán mantuvieron en Casa Rosada encuentros para despedirse de sus equipos y formalizar la transición con sus reemplazos: Manuel Adorni y Diego Santilli.

Las reuniones tuvieron lugar en las oficinas de jefatura de Gabinete, ubicadas en la planta baja de Balcarce 50, y sucedieron en la previa a la jura de Adorni, quien asumirá formalmente como jefe de los ministros el miércoles a las 12, en el Salón Blanco.

"Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado", publicó al término del encuentro Adorni en su cuenta de X.

Por otro lado, el Gobierno difundió por canales oficiales una foto entre Francos y Adorni acompañado de un mensaje: “Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso”.

Manuel Adorni Javier Milei Guillermo Francos Jefe de Gabinete
