La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que durante el mes de noviembre continuará con los operativos de salud animal.

4 de noviembre 2025 · 21:49hs
La Municipalidad de Paraná informó que en noviembre proseguirán los operativos de salud animal. 

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que durante el mes de noviembre proseguirán los operativos relacionados con la salud de las mascotas. En este marco, se informó que la actividad continuará en distintas vecinales, tal cual como se viene realizando desde comienzo de año.

Datos desde la Municipalidad de Paraná

Los operativos se realizarán en diversas comisiones vecinales de la ciudad, comenzando en el CIC Este desde este martes hasta al 14 de noviembre, ubicado en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile.

Posteriormente, se trasladarán al SUM del barrio Humito del 17 al 20 de noviembre, en Estado de Palestina y Cortada 1009, y finalizarán en el barrio El Buen Pastor del 25 al 28 de noviembre, en Villa Fontana 1698.

Con los operativos barriales se acerca la atención de profesionales a cada una de las vecinales, difundiendo la importancia y beneficios de combatir la problemática de la sobrepoblación canina y felina con castraciones que prevengan las gestaciones no deseadas, patologías en el aparato reproductivo y mejore la calidad de vida de cada animal.

Requisitos y recomendaciones para los operativos

Se castran animales, caninos o felinos, a partir de los 5 a 6 meses de edad. Deben estar en ayunas de ocho horas de agua y 10 de comida. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta para cubrirlo postoperación.

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos deben ser llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera, a fin de resguardar su seguridad. Se recomienda a quienes lleven felinos obtener el primer turno de la mañana para evitar el estrés del animal.

