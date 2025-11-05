La continuidad de la fecha 13 del Clausura APB tuvo un choque de aspirantes al título. Ciclista supo imponerse y derrotó a Olimpia por 74 a 56 y así consiguió una victoria de valor, la que le permitió asegurarse al menos el tercer puesto de las posiciones.
Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición
El Verde no dejó escapar la chance para triunfar en su casa y quedarse con un lugar importante de cara a los playoffs del Clausura de la APB.
Ciclista se plantó firme y con una buena defensa no permitió que su rival juegue cómodo. De atrás para adelante el dueño de casa construyó su juego y supo ganar con personalidad.
En el ganador, Enzo Passadore sobresalió con 16 puntos, mientras que Leandro Chorvat acompañó con 10 unidades. En Olimpia, lo mejor pasó por Geronimo Rosso, autor de 19 puntos.
LEER MÁS: La NFL se llevará a cabo en el Bernabéu y podría contar con la actuación en vivo de Bizarrap
Con esta victoria, Ciclista se trepó al tercer puesto de las posiciones y sueña con terminar en el segundo lugar. El Verde tiene pendiente el partido ante Recreativo de la segunda fecha, en condición de visitante. Si gana ese encuentro desplazará a Sionista y se quedará con el segundo lugar de la tabla. Por su parte, Olimpia terminó cuarto y tendrá localia en el primer cruce de playoffs con Talleres.
Ciclista derrotó a Olimpia
La fecha se completará el jueves cuando San Martín reciba a Unión de Crespo, que necesita ganar para garantizar su lugar en playoffs.
Programación - Fecha 13
Rowing 56 – Recreativo 90
Talleres 81 – Paracao 63
Quique 71- Sionista 78
Estudiantes 75 – Echagüe 64
Martes 04/11
Ciclista 74 – Olimpia 56
Jueves 06/11
21.30, San Martin – Unión
Libre: Patronato
Posiciones del Clausura APB
Recreativo 22 puntos
Sionista 21 puntos
Ciclista y Olimpia 20 puntos
Estudiantes y Talleres 19 puntos
Quique 18 puntos
Paracao 17 puntos
Unión y Rowing 16 puntos
Patronato y Echagüe 14 puntos
San Martín 12 puntos