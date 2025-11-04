Uno Entre Rios | Ovación | Superclásico

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

AFA definirá en las próximas horas quién impartirá justicia en el Superclásico del domingo que viene y Nicolás Ramírez pica en punta, pero hay dos nombres más.

4 de noviembre 2025 · 20:33hs
Nicolás Ramírez amonestando a Ayrton Costa en el último Superclásico.

Faltan pocos días para el nuevo Superclásico del fútbol argentino, y mientras Boca y River ultiman detalles futbolísticos, la AFA afina otro aspecto clave: la designación del árbitro. El anuncio oficial se espera entre jueves y viernes, una vez concluida la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, y promete traer consigo debate y expectativa.

En los pasillos de Viamonte, todo indica que Nicolás Ramírez encabeza las preferencias. Con 38 años, el juez viene de mantener un nivel sostenido en la Liga Profesional y goza de buena consideración dentro de la cúpula arbitral. Si nada se interpone, sumaría su tercer Boca-River consecutivo, un hecho inusual para un árbitro argentino en actividad.

El historial reciente de Ramírez con ambos equipos también se analiza puertas adentro. Con Boca suma 12 partidos, con 6 victorias y 5 derrotas, mientras que con River registra un balance de 5 triunfos, 3 empates y 5 caídas.

Nicolás Ramírez podría dirigir nuevamente el Superclásico

Nicolás Ramírez amonestando a Ayrton Costa en el último Superclásico.

Antes, sin embargo, deberá superar una prueba de fuego: la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, en Córdoba. Allí, su desempeño será evaluado con lupa. Una actuación sólida lo dejaría prácticamente confirmado para el Superclásico; un error grave, en cambio, podría modificar el panorama.

De no ser Ramírez, la AFA cuenta con dos opciones de peso para reemplazarlo. Facundo Tello, con experiencia mundialista, y Yael Falcón Pérez, uno de los más regulares del último año, se perfilan como las principales alternativas. Ambos ya dirigieron clásicos y cuentan con la confianza de la Comisión Arbitral.

Más allá de los números, su estilo firme pero sin excesos le ha valido reconocimiento tanto de dirigentes como de jugadores. El árbitro del Superclásico será anunciado en las próximas 48 horas, y su designación marcará el inicio del operativo para el partido más esperado del país.

