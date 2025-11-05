Uno Entre Rios | Policiales | millones

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos, drogas y municiones durante un operativo por amenazas con armas de fuego en Pringles.

5 de noviembre 2025 · 07:49hs
Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

En el marco de una investigación por amenazas calificadas con armas de fuego, personal de la Comisaría Cuarta de Paraná secuestró una suma de $3.021.000 en efectivo, además de cartuchos, cocaína y una balanza de precisión, durante un allanamiento realizado este martes.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías y supervisado por el Fiscal a cargo, se llevó a cabo alrededor de las 18:00 horas en una vivienda sobre calle Pringles. Según el informe policial, mientras se desarrollaba el operativo, los efectivos recibieron información sobre movimientos sospechosos en la zona y decidieron ampliar el rastrillaje.

Hallazgo

En un patio de una vivienda deshabitada ubicada en calle 3 de Febrero, los agentes hallaron una mochila con varias bolsas de nylon que contenían cartuchos de arma de fuego, una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y municiones. Junto a estos elementos, se encontró la importante suma de dinero y un teléfono celular, todos los cuales fueron secuestrados como parte de la investigación.

Las autoridades destacaron que "la intervención policial destaca el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, así como la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito".

Las actuaciones correspondientes están bajo la dirección del Fiscal de Investigación y Litigación.

