Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores.

El Xeneize tendrá una parada complicada ante el Pincha en UNO. De ganar, llegará con la moral por las nubes y con una ventaja sobre River al Superclásico.

Este domingo, desde las 16.00, Estudiantes recibe a Boca en UNO por la 14° jornada del Torneo Clausura. A falta de tres fechas para el final de la fase regular, ambos equipos se juegan mucho en las dos tablas, ya que el que gane quedará momentáneamente en lo más alto de la Zona A y dará un paso importante en la anual de cara a la clasificación a competencias internacionales del próximo año.

El Xeneize afrontará este partido sin su columna vertebral del mediocampo: Leandro Paredes llegó a las cinco amarillas ante Barracas , mientras que Rodrigo Battaglia continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Sus reemplazantes serán Milton Delgado , de gran Mundial Sub 20, y Tomás Belmonte , que le ganó la pulseada a Ander Herrera durante los entrenamientos de la semana. Además, Exequiel Zeballos se ganó un lugar luego de sus muy buenos ingresos frente a Belgrano y ante el Guapo , y reemplazará a Williams Alarcón. Lautaro Di Lollo deberá cuidarse ya que una tarjeta amarilla lo marginaría del Superclásico del próximo domingo.

La importante remontada conseguida el lunes pasado en Olavarría y Luna le permitió al conjunto que comanda Claudio Úbeda alcanzar los 53 puntos y regresar al segundo lugar de la tabla anual. Con 65, Rosario Central ya tiene asegurada su participación en la próxima Libertadores y hoy el Xeneize se estaría metiendo directamente a la fase de grupos, aunque no debe confiarse ya que muy cerca están River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra. Una victoria en La Plata lo haría llegar al Superclásico del 9 de noviembre con ventaja sobre su rival de toda la vida.

Pero también será un partido decisivo pensando en las posiciones de la Zona A del Clausura. Hoy el Pincha aparece junto a Central Córdoba con 21 puntos y con 20 se encuentra el conjunto de La Ribera. Una victoria del local o un empate posicionaría a los de Eduardo Domínguez como único líder del grupo a la espera del choque entre el Ferroviario y Racing del próximo lunes. Un triunfo de Boca también lo dejaría puntero, pero junto a Unión que tiene 23 puntos.

Estudiantes, por su parte, viene dulce tras ganar 2 a 0 el clásico frente a Gimnasia con goles de Edwin Cetré y Guido Carrillo. Además, estiró a cinco partidos su invicto en el certamen, lo que le permitió escalar hasta lo más alto de su grupo. No pierde desde el 13 de septiembre, día en el que cayó 2 a 1 como local ante River.

También es un partido clave para el Pincha pensando en la tabla anual. Con 42 unidades se encuentra 12° a tres de Tigre, el último de los clasificados a la Copa Sudamericana. Sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los tres partidos que restan es vital para mantener vivo el sueño de jugar una competencia internacional el año próximo.

Quien vivirá una jornada especial será Eduardo Domínguez, ya que alcanzará los 150 partidos dirigiendo a Estudiantes. Asumió el 7 de marzo de 2023 y obtuvo tres títulos en la institución: la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones de aquel año .

La posible formación de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

La posible formación de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura