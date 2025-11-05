Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Clausura

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

Este domingo se definirá el Torneo Clausura 2025 del futsal paranaense. El juego decisivo de la división elite será animado por dos equipos de Atlético Neuquén

5 de noviembre 2025 · 10:19hs
Atlético Neuquén irá por la quinta estrella

Prensa APFS

Atlético Neuquén irá por la quinta estrella

El próximo domingo se disputará la Final del Torneo Clausura Elite Masculino que organiza la Asociación Paranaense de Futbol de Salón (APFS). La definición será protagonizada, en una serie histórica, por dos representantes de una misma institución.

Desde las 20.30 Atlético Neuquén Amarillo enfrentará al Rojo del Pingüi en la pista ubicada en el camping de la Toma Vieja. El equipo amarillo avanzó a esta instancia al dejar en el camino a Paraná Verde en una de las series correspondiente a semifinales. El Rojo, por su parte, eliminó en definición por penales a Paraná Verde.

Estudiantes y Boca Juniors igualan 1-1 en un disputado encuentro.

Boca Juniors se impuso 2-1 ante Estudiantes en un final agónico

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores.

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores

De esa manera los dos equipos del elenco del sur de la capitán entrerriana se verán las caras para definir en los 40 minutos de juego cuál de los dos será quien le aporta la quinta estrella al escudo que identifica a la institución.

Un fin de semana a puro futsal

Antes de la final de Elite masculina, la APFS también define el torneo Clausura de segunda división en donde se enfrentará el equipo B de Don Bosco contra José Hernández Negro. El campeón deberá jugar una final anual contra el equipo C de Mariano Moreno para ver quien asciende a la máxima categoría del futsal paranaense. La final de la división de ascenso empezará a las 19 horas.

También la Toma Vieja será el escenario de los cuartos de final del torneo de Unidad Femenino del futsal paranaense. Desde las 16 se enfrentarán Español A contra Azopardo de Santa Elena, mientras que desde las 17.30 horas jugarán Deportivo Máquina contra Atlético Neuquén.

El semillero también jugará en La Toma

El inicio de la jornada estará protagonizado por las juveniles ya que se disputa también playoff de la C17. En esta categoría jugarán, por la Copa de Plata: Don Bosco B ante Avenida Ejército y Español ante Mariano Moreno; mientras que por la Copa de Oro jugarán las semifinales Don Bosco A ante Aatra III y Bajada Grande enfrentará José Hernández.

La jornada empieza a las 10 en la cancha de la Toma Vieja.

Torneo Clausura Futsal Toma Vieja Atlético Neuquén
