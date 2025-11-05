En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

Un ente gubernamental de Brasil reveló que el apellido del presidente de Boca fue el más utilizado por los apasionados por el fútbol.

Un estudio realizado por un ente gubernamental en Brasil reveló que Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca y símbolo de la entidad de la Ribera por su pasado como futbolista, lidera la utilización de su apellido como nombre en el país vecino.

Los resultados de la investigación revelaron datos sorprendentes que demuestran la profunda conexión entre el fútbol, y en especial los Mundiales, y la vida de los brasileños. Hasta el punto de inspirar los nombres de miles de personas en todo el país. Cabe destacar que la investigación solo se refiere al nombre o apellido por separado. Por lo tanto, no se aplica a nombres compuestos como Cristiano Ronaldo, Bruno Henrique, Diego Souza y Gabriel Barbosa, por ejemplo.

El Boom Riquelme en Brasil

Entre los diversos nombres, el de mayor furor es Juan Román Riquelme. Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), existen 25.942 personas con el nombre Riquelme en Brasil. Esto sin incluir variantes como Ryquelme, que se registraron 338 veces.

El ídolo por excelencia de Boca Juniors, club del que es presidente, el astro argentino ya es conocido por el 0,01% de la población brasileña, con una edad promedio de 12 años.

El crecimiento es notable, ya que entre principios y finales de la década de 1990, solo había 228 personas registradas con el nombre Riquelme en el país. Esa cifra se disparó a 12.220 entre 2000 y 2009, la época dorada del jugador argentino, tres veces campeón de la Libertadores con Boca Juniors en 2000, 2001 y 2007.

Román supera a Neymar en su propia tierra

El boom Riquelme dejó de lado, por ejemplo, a Neymar. Actualmente en Brasil hay 2.443 personas registradas con el nombre del jugador, 50 de ellas mujeres. Esta cifra era inferior a 100 antes de que el astro debutara profesionalmente con el Santos en 2009.

Además, cabe destacar que la edad promedio de las personas llamadas Neymar en todo el país es de tan solo 11 años. Esto refuerza la magnitud de la influencia del número 10 de la selección brasileña en los últimos tres Mundiales.

El nombre Neymar aparece registrado en los 27 estados brasileños. Minas Gerais es el estado con mayor número de personas con este nombre (372), seguido de São Paulo (340), Amazonas (239) y Bahía (232).

Por otra parte, en Brasil solo hay 363 personas llamadas Messi y 128 llamadas Maradona. Si consideramos los apellidos, estas cifras son 755 y 447, respectivamente.