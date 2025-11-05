Uno Entre Rios | Economia | Sergio Roitberg

Sergio Roitberg presenta "Somos otros", una invitación a asumir el cambio en tiempos de disrupción

El nuevo libro del fundador y CEO de Newlink ya está disponible en librerías de todo el país. Somos otros explora cómo adaptarse al cambio sin perder la esencia, y propone una mirada profunda sobre la evolución personal, organizacional y cultural en tiempos de disrupción.

5 de noviembre 2025 · 12:32hs
El nuevo libro del fundador y CEO de Newlink ya está disponible en librerías de todo el país. Somos otros explora cómo adaptarse al cambio sin perder la esencia

El nuevo libro del fundador y CEO de Newlink ya está disponible en librerías de todo el país. Somos otros explora cómo adaptarse al cambio sin perder la esencia, y propone una mirada profunda sobre la evolución personal, organizacional y cultural en tiempos de disrupción.  
El nuevo libro del fundador y CEO de Newlink ya está disponible en librerías de todo el país. Somos otros explora cómo adaptarse al cambio sin perder la esencia

El nuevo libro del fundador y CEO de Newlink ya está disponible en librerías de todo el país. Somos otros explora cómo adaptarse al cambio sin perder la esencia, y propone una mirada profunda sobre la evolución personal, organizacional y cultural en tiempos de disrupción.  

Sergio Roitberg, el empresario argentino fundador y CEO de Newlink, acaba de lanzar al mercado su nuevo libro: “Somos otros”, que explora las formas de adaptarse al cambio sin perder la esencia y propone una mirada profunda sobre la evolución personal, organizacional y cultural en tiempos de disrupción.

Bajo el sello de la poderosa Penguin Random House, el punto de partida de “Somos otros” es claro: ¿qué nos pasó como humanidad después de la pandemia?

El dólar oficial cedió y cayó por debajo de los $1.500.

El dólar oficial cedió y cayó por debajo de los $1.500: la cotización de la divisa

La obra de Media Tensión Subterránea en Nogoyá, que desarrolla Enersa,  tiene como fin reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio

Enersa realiza en Nogoyá una importante obra eléctrica que supera los $1.200 millones

Roitberg no busca hacer un registro del encierro, sino del cambio que explotó con la aparición del virus en todo el planeta.

Ese episodio global logró en meses lo que a otras generaciones les tomó siglos: acelerar el futuro. Sin saberlo, inauguramos una nueva época: la era del Unknown, donde lo desconocido se convirtió en la regla y la incertidumbre pasó a ser el sistema operativo del mundo.

A través de historias, datos y reflexiones, “Somos otros” traza un recorrido por los aprendizajes que redefinieron nuestra manera de vivir y trabajar:

  • El trabajo dejó de ser un lugar para convertirse en un propósito.
  • La tecnología se volvió el puente que nos sostuvo, pero también el espejo que nos desafía.
  • La resiliencia pasó de ser una virtud emocional a una habilidad económica.
  • Y la inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción para transformarse en una prueba ética sobre nuestra propia humanidad.
Sergio Toitberg

Roitberg propone una nueva mirada sobre el liderazgo: ya no se trata de dirigir equipos, sino de inspirar adaptaciones.

Las empresas no necesitan más controladores; necesitan traductores del cambio.

En la era del Unknown, las emociones, la empatía y la capacidad de escucha se convirtieron en ventajas competitivas.

“Somos otros” es un libro sobre cómo el ser humano resurge cada vez que el mundo se derrumba. Nos redefinimos en la pandemia, nos desafiamos con la IA, y estamos aprendiendo a vivir con un nuevo mapa. La pregunta ya no es ‘qué nos pasó’, sino ‘qué queremos ser con lo que nos pasó.”, resume Roitberg, quien antes de convertirse en un empresario fue conductor de CNN en Español, CBS Telenoticias y Telemundo.

La publicación refuerza la visión que Roitberg impulsa desde Newlink, donde el engagement se traduce en la capacidad de conectar personas, ideas y propósitos para generar transformaciones reales. Desde su metodología Orbital Strategy, la consultora acompaña a empresas, instituciones y líderes en procesos de cambio que integran cultura, propósito e innovación.

Somos otros ya está disponible en las principales librerías del país y en formato digital.

El evento de presentación se realizará el miércoles 5 de noviembre en Dain Usina Cultural (Palermo), con una conversación entre Sergio Roitberg y el filósofo y periodista Tomás Balmaceda.

Sergio Roitberg Libro CEO
Noticias relacionadas
La Secretaría de Trabajo fijó para este mes la reunión donde se debatirá el nuevo piso salarial. El haber mínimo permanece congelado desde agosto en $322.200.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

Toda la información actualizada sobre vencimiento de impuestos puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible on line en el sitio de ATER

ATER: estos son los impuestos que vencen en noviembre

Según ARCA, la recaudación cayó 3,6% real en octubre. 

ARCA: la recaudación cayó 3,6% real en octubre

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero.

La hacienda en Entre Ríos subió 5,82% en octubre y consolida la recuperación del mercado ganadero

Ver comentarios

Lo último

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Ultimo Momento
Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Entrerriano de Enduro: Marcelo Retamal conquistó la cuarta fecha

Q Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

Policiales
Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Ovación
En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

En Brasil fueron bautizados más personas bajo el nombre de Riquelme que Neymar, Maradona y Messi

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

El Torneo Clausura de fútbol de Salón tendrá una final inédita

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

La provincia
Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Presupuesto 2026: comienza a debatirse el proyecto. El lunes fue convocado Fabián Boleas

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

Afecta a productores tamberos el estancamiento del precio de la leche

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Dejanos tu comentario