Sergio Roitberg presenta "Somos otros", una invitación a asumir el cambio en tiempos de disrupción

Sergio Roitberg, el empresario argentino fundador y CEO de Newlink, acaba de lanzar al mercado su nuevo libro: “Somos otros”, que explora las formas de adaptarse al cambio sin perder la esencia y propone una mirada profunda sobre la evolución personal, organizacional y cultural en tiempos de disrupción.

Bajo el sello de la poderosa Penguin Random House, el punto de partida de “Somos otros” es claro: ¿qué nos pasó como humanidad después de la pandemia?

Roitberg no busca hacer un registro del encierro, sino del cambio que explotó con la aparición del virus en todo el planeta.

Ese episodio global logró en meses lo que a otras generaciones les tomó siglos: acelerar el futuro. Sin saberlo, inauguramos una nueva época: la era del Unknown, donde lo desconocido se convirtió en la regla y la incertidumbre pasó a ser el sistema operativo del mundo.

A través de historias, datos y reflexiones, “Somos otros” traza un recorrido por los aprendizajes que redefinieron nuestra manera de vivir y trabajar:

El trabajo dejó de ser un lugar para convertirse en un propósito.

La tecnología se volvió el puente que nos sostuvo, pero también el espejo que nos desafía.

La resiliencia pasó de ser una virtud emocional a una habilidad económica.

Y la inteligencia artificial dejó de ser ciencia ficción para transformarse en una prueba ética sobre nuestra propia humanidad.

Roitberg propone una nueva mirada sobre el liderazgo: ya no se trata de dirigir equipos, sino de inspirar adaptaciones.

Las empresas no necesitan más controladores; necesitan traductores del cambio.

En la era del Unknown, las emociones, la empatía y la capacidad de escucha se convirtieron en ventajas competitivas.

“Somos otros” es un libro sobre cómo el ser humano resurge cada vez que el mundo se derrumba. Nos redefinimos en la pandemia, nos desafiamos con la IA, y estamos aprendiendo a vivir con un nuevo mapa. La pregunta ya no es ‘qué nos pasó’, sino ‘qué queremos ser con lo que nos pasó.”, resume Roitberg, quien antes de convertirse en un empresario fue conductor de CNN en Español, CBS Telenoticias y Telemundo.

La publicación refuerza la visión que Roitberg impulsa desde Newlink, donde el engagement se traduce en la capacidad de conectar personas, ideas y propósitos para generar transformaciones reales. Desde su metodología Orbital Strategy, la consultora acompaña a empresas, instituciones y líderes en procesos de cambio que integran cultura, propósito e innovación.

Somos otros ya está disponible en las principales librerías del país y en formato digital.

El evento de presentación se realizará el miércoles 5 de noviembre en Dain Usina Cultural (Palermo), con una conversación entre Sergio Roitberg y el filósofo y periodista Tomás Balmaceda.