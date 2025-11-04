Uno Entre Rios | Policiales | Victoria

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Un hombre permaneció durante décadas en un campo sometido a la servidumbre. La Policía Federal Argentina lo rescató tras un trabajo investigativo en Victoria.

4 de noviembre 2025 · 22:27hs
Una persona fue detenida tras el operativo en Victoria.

Una persona fue detenida tras el operativo en Victoria.
La tapera donde vivía el peón rural en Victoria.

La "tapera" donde vivía el peón rural en Victoria.

La Policía Federal Argentina rescató a un hombre que permaneció sometido a servidumbre durante una década en un campo del departamento Victoria y detuvo a su presunto explotador, en el marco de una investigación por explotación laboral rural.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Victoria, a cargo de Federico Martín, con la Secretaría del doctor Nicolás Beltzer, y llevado adelante por el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal. Los allanamientos simultáneos se realizaron en Victoria y Gualeguay, donde se logró liberar a la víctima, detener al principal sospechoso y secuestrar elementos de interés para la causa.

Peón rescatado Victoria
Una persona fue detenida tras el operativo en Victoria.

Una persona fue detenida tras el operativo en Victoria.

El operativo en Victoria

La investigación comenzó a partir de una denuncia de vecinos de la zona rural, quienes alertaron que un hombre vivía en una tapera sin agua, luz ni gas, y que era obligado a realizar tareas de siembra, cosecha y cuidado de animales bajo extensas jornadas laborales.

Tras diversas tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores confirmaron la situación de explotación y aislamiento extremo. La víctima relató que vivió en esas condiciones durante unos diez años, sin recibir dinero, alimentándose de animales silvestres y agua de estanques, a más de ocho kilómetros del poblado más cercano.

Una vez rescatado, el hombre fue asistido por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. Actualmente, permanece bajo resguardo y atención médica.

Por su parte, el detenido fue trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal, destacaron que este operativo ratifica el compromiso del Estado en la lucha contra la explotación laboral y la trata de personas, reafirmando la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento integral a las víctimas. El caso conmocionó a la región por las condiciones inhumanas en las que la víctima fue hallada, recordando que aún existen situaciones de esclavitud moderna en ámbitos rurales del país.

Victoria Policía federal Argentina
