Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Si algo sobra en River en los últimos tiempos son las malas noticias. Durante la derrota ante Gimnasia, en el Monumental, Facundo Colidio salió lesionado y los estudios realizados este lunes confirmaron que sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo: descartado para los partidos ante Boca y Vélez.

Cuando apenas corrían 15 minutos del primer tiempo, en una de las pocas aproximaciones del Millonario al arco del Lobo, el delantero quiso anticipar a Nelson Insfran y estiró su pierna más de lo que pudo aguantar. Terminó reemplazado por el juvenil Cristian Jaime y, tal como se confirmó en las últimas horas, afuera de los últimos partidos de la fase regular del Torneo Clausura.

Si bien es difícil determinar quiénes son titulares en este River, lo cierto es que luego de la recaída de Driussi frente a Independiente Rivadavia, Colidio era una fija para lo que venía. Sin embargo, esta lesión altera los planes de Gallardo, que deberá ver si puede contar nuevamente con el Gordo o si deberá buscarle otro acompañante a Maximiliano Salas.

El ex-Tigre tuvo un año muy irregular, como todo River, y en sus picos altos siempre fue de lo mejor. En total, jugó 45 partidos y anotó nueve goles, y aunque no siempre pudo imponer su habilidad en el uno contra uno, fue importante en varios tramos de este 2025. De todos modos, es uno de los resistidos por la gente y por ahora nadie puede garantizar su continuidad.

Frente a Gimnasia, Gallardo lo ubicó por izquierda (como habitualmente) y por derecha usó a Subiabre. Ante la lesión, entró otro pibe: Jaime, quien en la semana había sido mencionado como posible titular. La duda es cómo lo reemplazará ante Boca en la Bombonera, ya que apelar a estos juveniles que están haciendo sus primeras armas suena improbable.

Las alternativas de más experiencia que tiene en el plantel son Miguel Ángel Borja, en la que sería su última bala en River, y Driussi, cuya presencia está lejos de ser una garantía tras resentirse de su último desgarro. El escenario no es para nada alentador y la baja de Colidio solo complica más el panorama.

Más allá de la sensible ausencia del delantero de 25 años, en Núñez hay optimismo por la posible vuelta de Montiel. Tras sufrir un esguince de rodilla, el lateral tendrá esta semana la posibilidad de entrenarse con normalidad y apunta a estar disponible para el Superclásico. Esta noticia es un alivio para el cuerpo técnico, que no quedó conforme con el rendimiento de Bustos, su reemplazante, y espera contar con el campeón del mundo cuanto antes.