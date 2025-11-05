Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia: el pronóstico y el mal recuerdo en Williams

El piloto argentino vuelve a disputar el Gran Premio de Brasil, donde en 2024 tuvo incidentes tanto en clasificación como en la carrera bajo un fuerte diluvio.

Se avecina un nuevo Gran Premio de Brasil para Franco Colapinto que, a la espera de ser confirmado por Alpine para la temporada 2026, sueña con dejar atrás el mal recuerdo de su primera experiencia en Interlagos. La fuerte lluvia, que se espera que vuelva a decir presente este fin de semana, generó un caótico panorama y uno de los más perjudicados fue el piloto argentino, que se vio envuelto en sus fuertes incidentes.

El por entonces corredor de Williams llegó a San Pablo tras un duro golpe anímico , al confirmarse el fallecimiento de su abuelo Leónidas, una pérdida que meses más tarde confesó que le afectó de gran manera antes del inicio de las actividades.

Cuando promediaba la Q1 de una clasificación comprometida por un fuerte diluvio (se desarrolló en la mañana del domingo, debido al temporal que se vivió el sábado), el joven corredor -que había registrado el noveno mejor puesto hasta ese momento- perdió el control del auto, hizo un trompo y chocó contra las barreras en la entrada a la curva 3. Justo en el mismo punto donde también se golpearon Liam Lawson (Racing Bulls) y Guanyu Zhou (Sauber), que generó inmediatamente una bandera roja.

Más adelante en la clasificación, Carlos Sainz (Ferrari) y Lance Stroll, Fernando Alonso (Aston Martin) y el por entonces compañero de Colapinto Alex Albon también sufrieron accidentes. El choque generó que hasta último momento no se supiera si el argentino iba a estar presente o no. No obstante, en un arreglo express y por medio de un comunicado, Williams comunicó que estaría para la que posteriormente sería una nueva carrera accidentada.

Colapinto vuelve a Interlagos con otra amenaza de lluvia

A pesar de que pudo formar parte de la grilla (a diferencia de su compañero de equipo Albon, que no llegó a ser parte de la largada), lo peor estaba por llegar ya que sufrió un fuerte golpe en el giro 32, con el auto de seguridad en la pista y luego de haber cambiado los neumáticos, que le obligó a abandonar.

La principal dificultad -no solo para él sino para el resto de los competidores- fue el control del monoplaza, el cual lo perdió, se dio contra el paredón y generó así la rotura del costado izquierdo. El punto final a una carrera donde si bien logró adelantar a Lewis Hamilton sufrió por la falta de estabilidad de su Williams, sobre todo después de un toque con el Haas de Oliver Bearman, a quien habían castigado con diez segundos de retraso por la maniobra.

Luego de abandonar la carrera producto de un nuevo accidente en la pista mojada de Brasil, Colapinto se mostró triste y le pidió disculpas a Williams por los daños generados: "Fue un golpe muy fuerte, la verdad que el auto se destrozó. Estoy muy triste y le pido perdón al equipo que trabajó un montón para poner el auto en pista".

Tras eso, el argentino también se tomó el tiempo de analizar la estrategia que habían elegido para la carrera: "Pusimos gomas intermedias otra vez, estaba muy mojada la pista, para mantener la goma en temperatura. Traté de empujar lo máximo que tenía, pero había un río tremendo en la recta y fuí un pasajero. Fue un día malo, complicado", explicó.

El pronóstico del tiempo para el Gran Premio de Brasil

La actividad comenzará el viernes con la primera y única tanta de entrenamientos libre y la posibilidad de lluvia es del 15%, mientras que para la clasificación Sprint aumenta al 20%.

Lo peor, al menos hasta el momento, está previsto para el sábado: hay un 25% de caída de agua para la carrera Sprint y un 40% para el momento de la clasificación.

En tanto, para el domingo existe un 25% de probabilidades que llueva durante el Gran Premio de Brasil. La carrera se largará a las 14 de nuestro país.