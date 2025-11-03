Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River

Este lunes 3 de noviembre, Stefano Di Carlo asumió oficialmente como nuevo presidente de River. Tras imponerse en los comicios del pasado sábado con el 61,77% de los votos, recibió el traspaso de mando de manos de Jorge Brito. El joven dirigente, de 36 años, estará al frente de la institución hasta diciembre de 2029. Al tomar posesión de su cargo, aseguró: "Esto es una continuidad, pero también una nueva etapa". Y sobre la actualidad deportiva del equipo de Marcelo Gallardo, remarcó que "no nos gusta este presente, pero tenemos un proyecto".