Este lunes 3 de noviembre, Stefano Di Carlo asumió oficialmente como nuevo presidente de River. Tras imponerse en los comicios del pasado sábado con el 61,77% de los votos, recibió el traspaso de mando de manos de Jorge Brito. El joven dirigente, de 36 años, estará al frente de la institución hasta diciembre de 2029. Al tomar posesión de su cargo, aseguró: "Esto es una continuidad, pero también una nueva etapa". Y sobre la actualidad deportiva del equipo de Marcelo Gallardo, remarcó que "no nos gusta este presente, pero tenemos un proyecto".
Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River
Jorge Brito terminó su mandato al frente de River y el mismo le cedió su lugar al dirigente de 36 años. En el acto, estuvo presente Claudio Tapia.
3 de noviembre 2025 · 19:26hs
El pedido a los hincha de River
Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River y pidió a los hinchas que confíen en su gestión, pese al mal momento deportivo del club: “Tengan los socios de River la tranquilidad, que el proceso que arrancó Rodolfo (D’Onofrio), seguirá en la misma dirección. River va a estar siempre en el lugar que le corresponde. Hay que tener féen esta CD que tiene todas las condiciones para hacer seguir creciendo a River”.