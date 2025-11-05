Uno Entre Rios | Policiales | conductor

Falleció el joven conductor involucrado en un violento choque con un camión en Concepción del Uruguay

Tras varias horas en terapia intensiva, un joven de 28 años falleció. El martes por la tarde sufrió un choque frontal contra un camión en Concepción del Uruguay.

5 de noviembre 2025 · 07:37hs
El grave choque entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay ocurrió el martes por la tarde.

El grave choque entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay ocurrió el martes por la tarde.

Tras permanecer varias horas en la Unidad de Terapia Intensiva, falleció el joven de 28 años que había resultado gravemente herido en el choque entre un Volkswagen Gol y un camión ocurrido ayer por la tarde en Concepción del Uruguay.

El siniestro

Según los primeros datos recabados, el choque ocurrió alrededor de las 17.30 , en el acceso Rodríguez Artusi, a la altura de calle 36 del Oeste, y tuvo como protagonistas a un camión Mercedes-Benz modelo 1620, perteneciente a la empresa Tim-Car y conducido por un hombre de 41 años, y al Volkswagen Gol Power guiado por el joven fallecido.

secuestran mas de tres millones de pesos en operativo por amenazas en parana

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Una persona fue detenida tras el operativo en Victoria.

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

De acuerdo a las primeras pericias, el camión circulaba en sentido Oeste-Este, mientras que el automóvil lo hacía en dirección contraria (Este-Oeste). Por causas que aún se investigan, el Gol habría impactado frontalmente contra el camión, generando un choque de gran violencia.

A raíz del impacto, el Volkswagen fue desplazado varios metros y terminó sobre la calzada derecha. Personal de Bomberos Voluntarios, Policía de Entre Ríos y el servicio de emergencias Alerta trabajaron intensamente para rescatar al conductor, que había quedado atrapado entre los hierros del vehículo.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con lesiones de carácter reservado. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, falleció durante la madrugada de este miércoles.

