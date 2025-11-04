Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico Se realizó la entrega de 21 celulares que pasan del Servicio Penitenciario a la Policía de Entre Ríos para uso de botón antipánico. 4 de noviembre 2025 · 19:32hs

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, formalizó la entrega de 21 celulares que pasan del Servicio Penitenciario a la Policía de Entre Ríos para uso de botón antipánico. Esta medida tiene como propósito fortalecer el trabajo conjunto entre ambas fuerzas en materia de seguridad, capacitación y asistencia operativa.

Celulares con botón antipánico Los teléfonos celulares entregados serán para el uso del botón antipánico, herramienta clave para la asistencia y protección de mujeres en situaciones de riesgo.

En este marco, se rubricó un convenio que tiene como objetivo optimizar la coordinación institucional entre los organismos dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia, promoviendo la cooperación en tareas de formación, intercambio de información y acciones conjuntas que contribuyan a mejorar el servicio de seguridad pública en toda la provincia.