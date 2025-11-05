Wos, el primer artista en recibir el Konex de Platino en Música Urbana

El martes 11 de noviembre, Wos será distinguido con el Premio Konex de Platino 2025 en la categoría Urbano

Wos atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. El martes 11 de noviembre, será distinguido con el Premio Konex de Platino 2025 en la categoría Urbano, reconocimiento que marca la incorporación oficial de la música urbana al marco de los Premios Konex a la Música Popular Argentina.

El galardón posiciona a Wos como el primer artista en recibir esta distinción , reflejando el crecimiento y la influencia cultural que el género alcanzó en los últimos años.

De las batallas de freestyle a los grandes escenarios, Wos se consolidó como una de las voces más representativas de su generación. Su recorrido incluye hitos como su consagración en la Red Bull Batalla Internacional 2018, su participación en la FMS Argentina, y los discos Caravana (2019) y Descartable (2024), ambos elogiados por la crítica y el público. Con un estilo que fusiona rap, rock y poesía urbana, el artista logró trascender los límites del género y expandir su propuesta hacia nuevos lenguajes musicales.

El reconocimiento llega en un año decisivo: tras presentarse ante 40.000 personas en el Estadio de Racing, Wos cerrará noviembre con cinco funciones agotadas en el Estadio Obras Sanitarias (27 y 28 de noviembre, 4, 10 y 11 de diciembre), en el inicio de una nueva gira nacional.

El Premio Konex de Platino celebra una trayectoria en pleno crecimiento y distingue a Wos como una de las figuras que mejor representan el presente y el futuro de la música argentina, consolidando a la música urbana como parte esencial del mapa cultural contemporáneo.

El Gran Jurado, presidido por Sandra Mihanovich, con Alejandro Lerner como secretario general y Dino Saluzzi como presidente honorario, seleccionó a las personalidades más destacadas de cada disciplina musical. En esta edición, el Konex de Brillante —máximo galardón— será otorgado a Charly García, sumándose a la lista de figuras históricas reconocidas en años anteriores, entre ellas Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015).

El Acto Culminatorio de los Premios Konex se realizará el martes 11 de noviembre en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA).