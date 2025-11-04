Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Al margen del regreso confirmado del campeón del mundo, el cuerpo técnico baraja la opción de incluir a Ander Herrera tras sus destacados ingresos.

4 de noviembre 2025 · 16:42hs
Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Boca pone primera en la semana más trascendental del último tramo del año. Se viene el Superclásico y una oportunidad de oro para que el Xeneize abroche la clasificación a la próxima Copa Libertadores después de dos años sin jugarla, con el plus de poder relegar a River en la tabla anual. Y, en ese sentido, Claudio Úbeda ya empezó a planificar un once que contará con la vuelta de Leandro Paredes y que puede tener el ingreso de Ander Herrera como sorpresa.

Aunque recién este martes será la primera práctica y en tanto es prematuro dar certezas en relación al equipo, lo cierto es que el cuerpo técnico viene manteniendo una base que solo sufrirá pequeños retoques. A esta altura, el único cambio confirmado es la vuelta del campeón del mundo al eje, reemplazando a Tomás Belmonte.

Facundo Colidio salió lesionado.

Facundo Colidio se desgarró y se perderá los partidos de River con Boca y Vélez

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores.

Boca y una visita de riesgo ante Estudiantes pensando en la Libertadores

¿Y puede haber otro? Sí, porque el español demostró que está vigente tras cinco ingresos al hilo desde el banco de suplentes en gran nivel y aporta, cada vez que juega, una cuota de inteligencia y talento que no abunda en el fútbol argentino.

LEER MÁS: La fuerte sanción que recibió Racing por el recibimiento en el Cilindro ante Flamengo

En sintonía con Paredes por sus tiempos en PSG, y de buena conexión con Milton Delgado sobre todo cuando armaron el tridente ante Barracas Central, Úbeda analiza meterlo como titular el domingo contra River. El que podría salir, si el cuerpo técnico se decide por el vasco como titular, es Carlos Palacios, que sigue sin convencer.

Herrera viene siendo una carta clave para el Xeneize en, prácticamente, cada encuentro. Vale retrotraerse al triunfazo con el Pincha, donde provocó la expulsión de Gabriel Neves y, minutos después, generó el penal que Miguel Merentiel cambió por gol.

Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Boca 1 ubeda
Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Por todo esos argumentos, es una opción que evalúan en Boca y, probablemente, sea probada con el correr de los días en los ensayos tácticos para ver si funciona. Si no convence del todo, a priori la única modificación en el once, en relación al triunfo con Estudiantes, sería Paredes por Belmonte.

La defensa no se toca pese al susto de Juan Barinaga en La Plata, quien salió a los 61 minutos por precaución, y mucho menos la delantera, que ahora con Exequiel Zeballos acompañando al doble 9 (Milton Giménez-Migue Merentiel) vive su mejor etapa de eficacia con el gol. Edinson Cavani tiene todo dado para ser convocado tras varias ausencias, aunque su falta de ritmo lo relegara al banco ante River.

La probable formación de Boca contra River

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Ander Herrera; Miguel Merentiel, Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Boca Ander Herrera River Superclásico
Noticias relacionadas
Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes.

Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes

El Superclásico se disputará el 9 de noviembre a las 16.30.

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

Boca lo dio vuelta con un doblete de Milton Giménez.

Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Ultimo Momento
Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines disputan el Panamericano de Clubes

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Policiales
Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Fiesta en zona rural: Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio

Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Tres camiones chocaron en el Puente Urquiza y generaron demoras en el tránsito

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta 12

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Intento de femicidio: se entregó el santafesino que atacó a su ex pareja en Paraná

Ovación
Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

Vuelve Paredes en Boca y Úbeda evalúa la titularidad de Ander Herrera para el Superclásico

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

Conmoción en Europa: un entrenador se descompensó en un partido y murió minutos después

Conmoción en Europa: un entrenador se descompensó en un partido y murió minutos después

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

La Unión de Colón comenzó la Liga Argentina con un triunfo

La provincia
Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Tras un informe de control en Entre Ríos, Anmat prohibió dos aceites

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Entre Ríos: llueve copiosamente y la temperatura comienza a bajar

Dejanos tu comentario