Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

El incendio se registró este martes por la tarde en el barrio paranaense. Una persona fue trasladada por personal del servicio de emergencias 107.

El incendio fue en una habitación de una casa ubicada en Cortada 229, del Barrio Pirola.

En la tarde de este martes, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná debió intervenir en un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en Cortada 229, del Barrio Pirola .

Según informaron desde el cuartel, el siniestro se originó en una de las habitaciones del domicilio por causas que aún se investigan. Al llegar al lugar, los bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas y realizar tareas de enfriamiento y control , evitando que el fuego se propagara hacia el resto de la vivienda.

Durante el operativo, una persona resultó con quemaduras, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada por personal del servicio de emergencias 107 hacia el hospital para recibir atención médica.

Gracias al rápido accionar del personal de Bomberos, el fuego fue controlado y se logró evitar daños mayores. Las autoridades trabajan para determinar las causas que provocaron el incendio.