Uno Entre Rios | Policiales | Incendio

Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

El incendio se registró este martes por la tarde en el barrio paranaense. Una persona fue trasladada por personal del servicio de emergencias 107.

4 de noviembre 2025 · 22:05hs
El incendio fue en una habitación de una casa ubicada en Cortada 229

Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná

El incendio fue en una habitación de una casa ubicada en Cortada 229, del Barrio Pirola.

En la tarde de este martes, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná debió intervenir en un incendio ocurrido en una vivienda ubicada en Cortada 229, del Barrio Pirola.

Lo que pasó para que se registre el incendio

Según informaron desde el cuartel, el siniestro se originó en una de las habitaciones del domicilio por causas que aún se investigan. Al llegar al lugar, los bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas y realizar tareas de enfriamiento y control, evitando que el fuego se propagara hacia el resto de la vivienda.

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación.

Concordia: hombre habría provocado un incendio a raíz de su separación

Los colectivos quemados en la zona del Acceso Norte de Paraná.

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Durante el operativo, una persona resultó con quemaduras, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada por personal del servicio de emergencias 107 hacia el hospital para recibir atención médica.

Gracias al rápido accionar del personal de Bomberos, el fuego fue controlado y se logró evitar daños mayores. Las autoridades trabajan para determinar las causas que provocaron el incendio.

Incendio barrio persona
Noticias relacionadas
Una persona fue detenida tras el operativo en Victoria.

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay: un joven permanece internado.

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay.

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Raúl Scherer fue asesinado durante la celebración de su jubilación y el cumpleaños de su nieto. El acusado, Hernán Morales, permanece internado.

Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Ver comentarios

Lo último

Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió compromiso

Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió "compromiso"

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

Ultimo Momento
Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió compromiso

Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió "compromiso"

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Policiales
Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Victoria: rescataron a un peón rural que era sometido a la servidumbre

Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

Incendio en una vivienda del Barrio Pirola: una persona resultó con quemaduras

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Grave accidente entre un automóvil y un camión en Concepción del Uruguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Rescataron aves silvestres y exóticas mantenidas ilegalmente en Gualeguay

Fiesta en zona rural: Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio

Fiesta en zona rural: "Tenía que terminar con un abrazo y terminó en homicidio"

Ovación
Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Por un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid

Por un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool le ganó a Real Madrid

Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

Otro gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid

El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

El Pato Fillol ingresará al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

En Hasenkamp pasó el precoronación

En Hasenkamp pasó el precoronación

La provincia
La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

La Municipalidad de Paraná continuará con los operativos de salud animal

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Entre Ríos: entregaron 21 celulares para uso de botón antipánico

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Habilitan el tránsito en calle Ambrosetti luego de las intervenciones en la calzada

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Estatales: reprograman encuentro paritario entre el gobierno y gremios

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Becas: comienza el cronograma de Inaubepro

Dejanos tu comentario