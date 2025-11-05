Presupuesto 2026: para el lunes fue convocado Fabián Boleas

La Cámara de Diputados empieza hoy a debatir el Presupuesto 2026 con la presencia de funcionarios. El lunes concurrirá el ministro de Hacienda y Finanzas

La Cámara de Diputados empieza hoy a debatir el Presupuesto 2026 con la presencia de funcionarios. El lunes concurrirá el ministro de Hacienda y Finanzas

“Se trata quizás del presupuesto más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia”, anunció el gobernador Rogelio Frigerio al presentar la iniciativa, cuya nota de elevación asegura que se trata de la “consolidación de recursos, y la correspondiente asignación de los gastos, poniendo de manifiesto su importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de la transparencia de la gestión de gobierno, así como su empleo como herramienta de la política económica y social, y de previsibilidad para el resto de los actores económicos”.

En cuatro reuniones se analizarán los puntos junto a funcionarios. Este miércoles, a partir de las 16.30 en el recinto se presentarán la secretaria de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, Mariela Volpe; el director ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el director adjunto de Erogaciones e Inversión Pública, Sebastián Baia; la coordinadora general del Ministerio de Hacienda, Lorena Kozak; el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Luciano Rotman; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Gustavo Vergara.

La comisión también se reunirá mañana jueves a las 9, con otros funcionarios invitados: Hernán Jacob, coordinador general Ministerial del Ministerio de Infraestructura y Servicios; Exequiel Donda, director Administrador de Vialidad Provincial (DPV); Manuel Schönhals, Titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y Gustavo Vergara, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado provincial.

Para el lunes 10 de noviembre a las 110 están convocados Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano; Ayelén Acosta, secretaría de Políticas de Cuidado; Pablo Omarini, secretario de Gestión Social; Miguel Ángel Helft, secretario de Articulación de Política Social, y nuevamente el senador Gustavo Vergara.

Por último, para el mismo lunes a las 15 se prevé la presencia del Ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Para todos los encuentros se hace extensiva la participación a todos los legisladores y las legisladoras de ambas Cámaras legislativas provinciales que deseen asistir a la convocatoria.