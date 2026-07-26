Patronato buscará cortar su racha adversa ante Midland

El Negro visitará desde las 16 al Funebrero, por la fecha 22. Patronato lleva siete partidos sin ganar en el campeonato.

Con la necesidad de volver a la victoria para recuperar confianza, alejarse de la zona de descenso y empezar a acercarse a los puestos el Reducido, Patronato visitará este domingo a Midland. El partido se llevará a cabo desde las 16, en el estadio Ferrocarril Midland, y corresponde a la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional.

El árbitro principal del encuentro será Franco Acita; quien tendrá como asistentes a Lucas Ripolli y Daiana Milone; mientras que el cuarto árbitro será Matías Ansede.

Patrón lleva siete partidos sin ganar, cuestión que ha mermado la confianza de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas. El conjunto de Marcelo Candia se ubica en la 16ª posición del grupo, siendo el último equipo que le está escapando al descenso, aunque sólo dos puntos arriba de Agropecuario.

Para este compromiso, el Santo no podrá contar con Federico Bravo, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla ante Gimnasia y Tiro de Salta. Su lugar sería por Diego Armando Díaz, quien jugaría su primer partido como titular con la casaca Rojinegra, intentando aportarle más peso a la ofensiva del equipo paranaense. Esto provocaría que Juan Barinaga se posicione como doble cinco junto con Augusto Picco en la zona media.

El Santo tendrá un difícil compromiso esta jornada, ya que el Funebrero está realizando una gran campaña, en la que se ubica quinto con 30 puntos. Midland ha hecho de su estadio una fortaleza, donde sólo ha perdido un partido en el campeonato.

Formaciones para Midland y Patronato

Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Leonel Gigli, Pablo Casarico; Ramiro Luna, Jesús Camaño, Nicolás Violini, Marcos Roseti; Jeremías Perales y Matías Flores. DT: Joaquín Iturrería.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Diego Díaz.

Hora y TV: 16 (LPF Play).

Árbitro: Franco Acita.

Estadio: Ferrocarril Midland.

Otros partidos de la Primera Nacional

El sábado se abrió la fecha con los siguientes encuentros: Estudiantes de Caseros 1-2 Ciudad de Bolívar, Tristán Suárez 1-0 Chacarita, Atlético de Rafaela 1-0 Nueva Chicago y San Martín de Tucumán-Temperley.

Este domingo se jugarán otros 12 partidos correspondientes a la fecha 22 de la segunda división.

Los partidos de esta jornada serán: a las 15, Deportivo Morón-Ferro Carril Oeste, Los Andes-Deportivo Madryn, All Boys-Defensores de Belgrano y Argentino Agropecuario de Carlos Casares-San Martín de San Juan. A las 15.30 se medirán San Miguel-Acassuso y Colón de Santa Fe-Chaco For Ever. A partir de las 15 jugarán Racing de Córdoba-San Telmo, Mitre de Santiago del Estero-Almirante Brown, Gimnasia de Jujuy-Güemes de Santiago del Estero y Quilmes-Colegiales. A las 16.30 se medirán Godoy Cruz de Mendoza-Central Norte de Salta; y cerrarán la jornada de domingo desde las 18 Gimnasia y Tiro de Salta-Deportivo Maipú de Mendoza. El partido entre Atlanta y Almagro quedó aplazado.