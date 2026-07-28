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Zinedine Zidane fue oficializado nuevo entrenador de la Selección de Francia

Zinadine Zidane reemplaza a Didier Deschamps, quien cerró una etapa de más de una década al frente de Les Bleus.

28 de julio 2026 · 14:12hs
Zinedine Zidane fue oficializado nuevo entrenador de la Selección de Francia

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó a Zinedine Zidane como el nuevo director técnico de la selección masculina. Uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol galo asume el cargo para reemplazar a Didier Deschamps, quien cerró una etapa de más de una década al frente del combinado francés.

El anuncio se llevó a cabo en la capital francesa por parte del titular de la entidad madre del fútbol galo, Philippe Diallo. Durante la conferencia de prensa, el dirigente ratificó que el contrato de Zizou se extenderá por las próximas cuatro temporadas y remarcó el valor simbólico y deportivo de incorporar al emblemático exfutbolista como DT del seleccionado.

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Zidane regresa tras cinco años de inactividad como entrenador

Tras cinco años de inactividad como entrenador, a sus 54 años Zidane regresa de manera oficial a la dirección técnica. Su última experiencia en el banco de suplentes había concluido en 2021 al mando del Real Madrid, club donde tuvo un ciclo exitoso tras conquistar tres ediciones consecutivas de la Champions League y dos campeonatos de LaLiga de España, entre otros títulos locales e internacionales.

Por su parte, la salida de Deschamps marca el cierre de una era dorada para el fútbol francés. En sus 14 años al mando del equipo galo, el entrenador guio a Les Bleus a la obtención de la Copa del Mundo en Rusia 2018 y al subcampeonato en Qatar 2022.

Zidane Francia Entrenador
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