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Patronato afrontará un desafío inédito en su visita a Midland

El Rojinegro jugará el domingo por la Primera Nacional en el único estadio de la categoría con césped sintético, una superficie poco habitual.

23 de julio 2026 · 17:45hs
Patronato afrontará un desafío inédito en su visita a Midland

Patronato afrontará un desafío inédito en su visita a Midland

Patronato visitará este domingo, desde las 16, a Ferrocarril Midland por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Marcelo Candia buscará cortar una racha de siete partidos sin triunfos en un escenario con una particularidad única: el campo de juego es completamente de césped sintético.

El Rojinegro se presentará en el estadio Ciudad Libertad, el único escenario de las dos principales categorías del fútbol argentino que cuenta con un campo de juego íntegramente de césped sintético. Si bien la Asociación del Fútbol Argentino habilita este tipo de superficies, son muy pocos los clubes que las utilizan y Midland es el único en la Primera Nacional.

Patronato ya tiene árbitro para visitar a Ferrocarril Midland por la Primera Nacional.

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Patronato volvió a entrenarse con la mira puesta en Midland

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La adaptación al terreno será uno de los aspectos que deberá resolver el equipo dirigido por Marcelo Candia. La velocidad con la que circula la pelota, el pique y la respuesta del balón suelen ser diferentes respecto a una cancha de césped natural, por lo que la precisión en los pases y los controles adquieren una importancia mayor.

La dirigencia del conjunto de Merlo apostó hace tiempo por este tipo de superficie como una alternativa para reducir los costos de mantenimiento y garantizar mejores condiciones durante todo el año. Al mismo tiempo, convirtió esa característica en un factor que suele jugar a su favor frente a rivales que no están habituados a competir sobre ese terreno.

Patronato afrontará un desafío inédito en su visita a Midland

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Los números respaldan la fortaleza de Midland en condición de local. En 11 presentaciones en el Ciudad Libertad perdió apenas dos encuentros y sumó 21 puntos, producto de seis victorias y tres empates. Además, convirtió 13 goles y recibió solamente seis, consolidando una campaña que lo mantiene en la pelea por los puestos de Reducido.

Para Patronato, el desafío será doble. Además de adaptarse rápidamente a una superficie diferente, necesita volver a sumar de a tres luego de siete fechas sin victorias para alejarse de los puestos comprometidos de la Zona B. El conjunto paranaense llega a esta jornada ubicado en la parte baja de la tabla y sabe que cualquier punto puede resultar determinante en la lucha por mantener la categoría.

El domingo, entonces, el Negro no solo afrontará un rival que atraviesa un buen presente, sino también una experiencia poco habitual en el fútbol argentino: disputar un partido oficial sobre el único campo de césped sintético de la Primera Nacional.

Patronato Midland Primera Nacional Marcelo Candia
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