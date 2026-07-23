Uno Entre Rios | Ovación | Juan Ignacio Cavallaro

El paranaense Juan Ignacio Cavallaro es nuevo jugador de Atlético de Rafaela

A los 32 años, Juan Ignacio Cavallaro se suma a la Crema para disputar la segunda parte de la Primera Nacional.

23 de julio 2026 · 18:15hs
Juan Ignacio Cavallaro vuelve al fútbol argentino.

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Atlético de Rafaela confirmó la incorporación del mediocampista ofensivo paranaense Juan Ignacio Cavallaro, de 32 años, quien se convirtió en nuevo jugador de la institución y se sumará al plantel conducido por Fernando Teté Quiroz. Juani llega a la Crema proveniente de Delfín, de la Serie A de Ecuador, y cuenta con una extensa trayectoria.

Su recorrido incluye pasos por Unión de Santa Fe, San Lorenzo, Liga de Quito, Estudiantes de La Plata, Tigre, Arsenal de Sarandí, Independiente Rivadavia de Mendoza y San Martín de San Juan, entre otros clubes.

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Cavallaro surgió futbolísticamente en Unión de Santa Fe y luego dio el salto a San Lorenzo, donde fue parte del plantel que conquistó el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014. Además, durante su carrera tuvo experiencias internacionales en Ecuador, donde defendió las camisetas de Liga de Quito y, más recientemente, Delfín.

El vínculo de Cavallaro con la institución de La Perla del Oeste Santafesino se extenderá hasta diciembre de 2027. De esta manera, el futbolista nacido en Paraná afrontará una nueva etapa en el fútbol argentino y se suma a un Atlético de Rafaela que apuesta por su experiencia para potenciar su zona ofensiva en la Primera Nacional.

Juan Ignacio Cavallaro Atlético de Rafaela Primera Nacional Fútbol
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