Un informe del INTA detectó una plaga emergente en cítricos de Entre Ríos. El insecto daña naranjas y podría estar extendido en la provincia.

Alertan por una plaga emergente que afecta a las naranjas en Entre Ríos.

El INTA confirmó la presencia del gorgojo del grano del café en establecimientos citrícolas de Federación y Concordia . El insecto, asociado al cancro cítrico, provoca la caída prematura de los frutos y podría estar distribuido en todo el macizo citrícola de la provincia.

La aparición de una plaga emergente encendió las alarmas en una de las principales economías regionales de Entre Ríos. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) confirmó la presencia del gorgojo del grano del café (Araecerus fasciculatus) afectando frutos de naranja en el macizo citrícola entrerriano, donde los especialistas ya observaron daños que incluyen perforaciones en la cáscara y caída anticipada de la fruta.

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El INTA detectó una plaga emergente que afecta a las naranjas en Entre Ríos

El trabajo, realizado por el investigador Juan Pedro Bouvet, de la Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA, documenta por primera vez el comportamiento de este insecto sobre naranjas en la provincia y advierte que su presencia no estaría limitada a un establecimiento puntual, sino que podría encontrarse distribuida en toda la principal región productora de cítricos de Entre Ríos.

Una consulta de productores inició la investigación

La investigación comenzó en abril de 2026, cuando productores de la localidad de Villa del Rosario detectaron un problema inusual en lotes de naranja ombligo de la variedad Lane Late. Los frutos presentaban larvas debajo de la cáscara y una caída mucho mayor a la habitual antes de llegar a cosecha.

Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio de Entomología de la Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA y posteriormente enviadas a la División Entomología del Museo de La Plata, donde se confirmó que el insecto correspondía al gorgojo del grano del café, una especie ampliamente distribuida en el mundo pero conocida principalmente por atacar productos almacenados.

Un insecto conocido en granos, pero poco frecuente en cítricos

El gorgojo del grano del café es un pequeño escarabajo de entre tres y cinco milímetros de longitud, originario del sudeste asiático y actualmente presente en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo.

Su nombre común se debe a que uno de sus principales hospederos son los granos de café, aunque posee un rango muy amplio de plantas donde puede desarrollarse. Según el informe del INTA, se conocen más de 130 especies hospederas, entre ellas cacao, maíz, maní, semillas de paraíso, berenjena, caña de azúcar, mango, papaya, banano, níspero y diferentes especies de cítricos.

Históricamente fue considerado una de las principales plagas de productos almacenados porque las larvas consumen el interior de los granos, destruyendo completamente su valor comercial. Sin embargo, en determinadas condiciones también puede desarrollarse sobre frutos en el campo.

Cómo produce el daño

Los especialistas comprobaron que las hembras depositan sus huevos principalmente sobre lesiones producidas por el cancro cítrico en la superficie de las naranjas.

Una vez que nacen, las larvas penetran el albedo (la capa blanca ubicada debajo de la cáscara) donde perforan galerías mientras se alimentan del tejido vegetal.

Ese proceso genera un importante estrés fisiológico en el fruto. Como consecuencia, la naranja cambia de color antes de tiempo, aparecen zonas de necrosis en la piel y finalmente el fruto cae del árbol antes de completar su desarrollo.

El informe también señala que los frutos afectados favorecen el ingreso de insectos saprófitos, como escarabajos nitidúlidos y moscas del vinagre, que aceleran los procesos de descomposición.

La relación con el cancro cítrico

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la fuerte asociación observada entre el gorgojo y el cancro cítrico.

Durante el análisis de las muestras, los técnicos comprobaron que la mayoría de las oviposiciones ocurrían precisamente sobre las lesiones provocadas por esa enfermedad bacteriana, considerada de importancia cuarentenaria para la citricultura argentina.

El comportamiento coincide con antecedentes registrados en Japón durante la década de 1980, donde también se determinó que las heridas producidas por el cancro funcionan como sitios ideales para que las hembras coloquen sus huevos.

Según el informe, esta situación incrementa notablemente la caída de fruta respecto de la que provoca únicamente la enfermedad.

Antecedentes internacionales

Aunque en Argentina se trata de una observación reciente sobre cítricos, la especie ya había sido registrada en otros países productores.

En Florida, Estados Unidos, el insecto fue detectado en naranjas desde fines del siglo XIX, aunque los ataques de mayor importancia económica fueron documentados recién durante la década de 1960, especialmente sobre la variedad Hamlin.

También existen registros en Japón, donde afectó principalmente naranjas de ombligo, y en Sudáfrica, donde comenzó atacando frutos dañados por granizo, aunque posteriormente también apareció en frutas aparentemente sanas.

En todos esos casos, los investigadores concluyeron que se trata de una plaga secundaria cuyo desarrollo depende de determinadas condiciones ambientales y sanitarias del cultivo.

¿Hace cuánto está presente en Entre Ríos?

El informe plantea que la presencia del gorgojo en la provincia probablemente no sea reciente.

Los especialistas consideran que el insecto pudo haber permanecido durante varios años con poblaciones bajas y que recién en la campaña 2026 se hizo evidente debido al aumento de la caída de fruta observado en distintos establecimientos.

Como antecedente, recuerdan que la especie ya había sido registrada en Argentina en 2013.

Además de Villa del Rosario, el INTA realizó observaciones en establecimientos de los departamentos Federación y Concordia, por lo que estima que el insecto podría encontrarse distribuido en todo el macizo citrícola entrerriano.

Un ciclo biológico que favorece su permanencia

El gorgojo presenta una elevada capacidad reproductiva.

El ciclo completo, desde el huevo hasta el adulto, puede durar entre 42 y 70 días, dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental.

Una sola hembra puede colocar alrededor de 80 huevos durante su vida y las generaciones se superponen cuando existen condiciones favorables y disponibilidad de alimento, lo que facilita la permanencia del insecto durante gran parte del año.

Los adultos poseen buena capacidad de vuelo y se alimentan principalmente de hongos que crecen sobre residuos vegetales húmedos.

Qué se sabe sobre el control

El informe reconoce que todavía existe escasa información científica sobre el manejo del gorgojo en plantaciones de cítricos.

La mayoría de las investigaciones realizadas en distintos países estuvo orientada al control del insecto en granos almacenados y no en cultivos comerciales.

Los estudios desarrollados en Florida determinaron que los adultos alcanzan su mayor abundancia durante el otoño, una situación que coincide con las observaciones realizadas en Entre Ríos, donde comenzaron a detectarse entre marzo y abril.

También se evaluaron distintos insecticidas de contacto para controlar a los adultos, aunque los investigadores remarcan que las larvas permanecen protegidas dentro del fruto, lo que dificulta cualquier tratamiento químico una vez producida la infestación.

Las recomendaciones del INTA

Mientras continúan las investigaciones, el organismo sostiene que las medidas más efectivas son preventivas.

Entre ellas recomienda fortalecer el manejo sanitario del cancro cítrico para disminuir los sitios donde el insecto realiza la oviposición, retirar y eliminar la fruta caída para interrumpir el ciclo biológico del gorgojo y avanzar con nuevos estudios que permitan desarrollar criterios específicos de monitoreo y control.

El trabajo también plantea la necesidad de evaluar el papel de hospederos alternativos, especialmente los árboles de paraíso, cuyos frutos podrían funcionar como reservorio natural del insecto entre campañas.

Un nuevo desafío para la producción

La citricultura constituye una de las actividades productivas más importantes del norte entrerriano, con miles de hectáreas implantadas y una fuerte participación en los mercados interno y de exportación.

Por eso, la confirmación de esta nueva plaga representa un llamado de atención para productores y técnicos. Sin embargo, el propio informe del INTA aclara que el gorgojo del grano del café debe ser considerado, por el momento, una plaga emergente y secundaria, estrechamente asociada a la presencia del cancro cítrico y a determinadas condiciones ambientales.

Los especialistas coinciden en que todavía falta información para conocer el verdadero impacto económico de la especie en la región, pero remarcan que resulta fundamental intensificar el monitoreo y las investigaciones para evitar que el problema se agrave en las próximas campañas citrícolas.