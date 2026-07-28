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El sueldo inicial de un bancario en agosto supera los $2,4 millones

Las partes volverán a reunirse durante la segunda quincena de septiembre. Hasta ese momento, el piso salarial vigente para los bancarios es de $2.481.855,32.

28 de julio 2026 · 14:27hs
El sueldo inicial de un bancario en agosto supera los $2

El sueldo inicial de un bancario en agosto supera los $2,4 millones

Los trabajadores bancarios cuentan con un ingreso mínimo confirmado de $2.481.855,32 para las próximas liquidaciones, según la última actualización salarial comunicada por la Asociación Bancaria. El monto surge del acuerdo correspondiente a junio de 2026.

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El entendimiento entre el sindicato y las cámaras empresarias estableció un incremento del 1,9%, en línea con la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La suba alcanza a todas las remuneraciones, tanto remunerativas como no remunerativas, y a los adicionales de la actividad.

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Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo.

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Sin embargo, el importe definitivo correspondiente a agosto podría volver a modificarse. La paritaria de los bancarios mantiene durante julio y agosto un mecanismo de actualización mensual relacionado con el Índice de Precios al Consumidor.

Cómo quedó conformado el salario inicial

La escala difundida por la Asociación Bancaria fijó el salario básico inicial en $2.412.128,22. A esa suma se agregan $69.727,10 correspondientes a la participación en las ganancias de las entidades financieras, conocida como ROE.

De esta manera, el ingreso mínimo de referencia quedó establecido en $2.481.855,32. El valor corresponde a la categoría inicial y no representa necesariamente el monto final que percibe cada empleado.

Los ingresos pueden aumentar por adicionales vinculados con la antigüedad, los títulos, las horas extras y otros conceptos contemplados en el convenio colectivo. Por ese motivo, la liquidación varía de acuerdo con la situación laboral de cada trabajador.

Cuánto aumentaron los salarios durante 2026

Según informó la Asociación Bancaria, las remuneraciones acumularon una suba del 16,8% durante el primer semestre de 2026 respecto de los valores vigentes en diciembre de 2025.

El sindicato conducido por Sergio Palazzo y las cámaras empresarias acordaron conservar el sistema de revisión mensual durante julio y agosto. Los incrementos se aplicarán sobre las remuneraciones brutas, habituales y totales de los bancarios.

Las partes volverán a reunirse durante la segunda quincena de septiembre para analizar la evolución de los precios y definir la continuidad del esquema. Hasta que se comunique una nueva actualización, el piso salarial vigente continuará siendo de $2.481.855,32.

Bancario Salario sueldo Indec
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