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Rosario Romero despidió al concejal Darío Báez tras conocerse su fallecimiento

La intendenta Rosario Romero y el Concejo Deliberante despidierpn al concejal Darío Báez tras conocerse su fallecimiento

28 de julio 2026 · 13:22hs
Rosario Romero despidió al concejal Darío Báez tras conocerse su fallecimiento.

Rosario Romero despidió al concejal Darío Báez tras conocerse su fallecimiento.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó su pesar por el fallecimiento del concejal Darío Báez, noticia que se conoció este martes, y envió sus condolencias a familiares, amigos y al equipo del Concejo Deliberante.

A través de una publicación en la red social X, la jefa comunal manifestó su "profundo dolor" por la muerte del edil y destacó su compromiso con la ciudad, además de su capacidad para sostener el diálogo institucional.

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Rosario Romero destacó el compromiso de Darío Báez al despedirlo tras su muerte

"Con profundo dolor despido a Darío Báez, concejal de la ciudad de Paraná. Destaco su compromiso y su capacidad de sostener el diálogo institucional en beneficio de la ciudad. Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y al equipo del Concejo Deliberante", expresó Romero.

En su mensaje, la intendenta puso en valor el compromiso de Báez con la función pública y remarcó su disposición para construir consensos en el ámbito institucional, destacando el trabajo realizado en favor de la ciudad.

Las muestras de pesar por el fallecimiento del concejal comenzaron a multiplicarse desde distintos sectores políticos e institucionales, que acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento.

El Concejo lo despidió con sentidas palabras

"Desde el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del concejal Darío Báez.

Darío supo ejercer su labor con compromiso y una mirada que trascendía las diferencias políticas, privilegiando siempre el diálogo, el respeto y la búsqueda de consensos para dar respuestas a las necesidades de la comunidad.

Lo recordaremos por su calidad humana, su vocación de servicio y su permanente compromiso con la ciudad.

Acompañamos en este difícil momento a su familia, seres queridos, compañeros y amigos, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias".

Rosario Romero Darío Báez Concejo Deliberante
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