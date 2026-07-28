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Javier Milei, en cadena y ante el FMI anunciará la reforma de la carta orgánica del BCRA

En plena visita de la titular del FMI, el Gobierno confirmó que anunciará principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

28 de julio 2026 · 15:00hs
En plena visita de la titular del FMI

En plena visita de la titular del FMI, el Gobierno confirmó que anunciará principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA
Javier Milei, en cadena y ante el FMI anunciará la reforma de la carta orgánica del BCRA

El presidente Javier Milei ultima los detalles del proyecto con el que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central y se prepara para presentar los detalles a través de una conferencia de prensa.

El día elegido sería el jueves, si la agenda lo permite, y se transmitirá por conferencia de prensa. Si bien los detalles del mismo aún estaban en consideración, se espera que sea un mensaje grabado en el Salón Blanco junto al equipo económico.

La titular del FMI Kristalina Georgieva fue recibida por Horacio Marín, CEO de YPF, y por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en Vaca Muerta.

FMI: Georgieva recorrió Vaca Muerta junto a Luis Caputo 

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El proyecto configura uno de las claves del semestre para la Casa Rosada que aspira a aprobarlo en los próximas meses y que girará a la Cámara de Diputados en medio del receso invertal del Congreso que concluirá la semana próxima.

En la letra del mismo también trabajan los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y el titular del organismo, Santiago Bausili.

Si bien el mandatario prometió en la campaña que lo llevó a la presidencia cerrar el organismo, meses más tarde plantea que deben eliminarse las múltiples misiones que tiene para concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda.

Para Milei, el Banco Central de la República Argentina es un proveedor de "un servicio de liquidez a la economía", y planteó que mintras sea parte del Estado "es un ente de recaudación positiva".

Para la misión, el oficialismo convocó en dos oportunidades a los legisladores de La Libertad Avanza para evacuar las dudas del proyecto en voca del propio mandatario que lo considera una de sus prioridades.

"Para Milei son más importantes las reformas económicas que los acuerdos políticos", graficó un integrante de la mesa política ante esta agencia.

En función de las claves que se conocen hasta ahora, el proyecto busca dotar de mayor independencia al organismo y busca prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Además, plantea la posibilidad de incluir el concepto de “shutdown” que restringiría el funcionamiento del Estado ante un eventual agotamiento en las partidas previstas en el Presupuesto sancionado por el Congreso.

Asimismo, Milei quiere endurecer las condiciones a la hora de cambiar las autoridades del directorio y eliminar las utilidades contables o “ficticias”, con excepción de circunstancias vinculadas a un escenario de deflación.

Por último, intentará ponerle fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado y activar un sistema de sanciones penales para penar a los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la emisión monetaria.

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