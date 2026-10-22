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La justicia rechazó la demanda contra Patronato por el pase de Luis Vázquez

El Club Nobleza reclamó una participación en la transferencia de Luis Vázquez a Europa. La Justicia falló a favor de Patronato y rechazó la demanda.

22 de octubre 2026 · 10:22hs
Luis Vázquez

Luis Vázquez, con pasado en Patronato, integra el plantel del Birmingham City.

El fallo examinó el convenio firmado en febrero de 2017, cuando Vázquez tenía 15 años y Nobleza cedió sus derechos a la institución paranaense. El acuerdo establecía que Patronato debía abonar al club de origen el 15% de la transferencia del futbolista a otra institución.

De Patronato a Boca y del Xeneize al Viejo Continente

En julio de 2019, Patronato transfirió el 100% del pase a Boca Juniors por USD 350.000. Según los antecedentes considerados en la causa, el club paranaense pagó el porcentaje acordado, firmó un recibo cancelatorio y también abonó los derechos de formación reclamados por Nobleza ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El conflicto se reactivó en 2023, cuando Boca vendió al delantero al Anderlecht de Bélgica. Nobleza sostuvo que Patronato se había reservado el 30% de los derechos económicos y reclamó una participación sobre esa operación.

El ex-delantero de Patronato Luis V&aacute;zquez, en su paso por Boca Juniors.

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez, en su paso por Boca Juniors.

Sin embargo, la sentencia rechazó esa interpretación. Según el criterio de la magistrada, el contrato de 2017 establecía el porcentaje sobre la transferencia realizada por Patronato, que fue la venta del 100% del pase a Boca, indica Análisis Digital.

Además, el fallo señaló que el 30% contemplado en un acuerdo posterior entre Patronato y Boca correspondía a una cláusula eventual que no involucraba a terceros.

La jueza también descartó que hubieran existido condiciones abusivas y destacó que ambas instituciones contaron con asesoramiento legal. La resolución todavía puede ser apelada.

Desde Patronato indicaron que “el fallo representa un respaldo a una gestión que cumplió con cada compromiso asumido” y destacaron que la resolución “reafirma un principio clave para el fútbol del interior: los contratos firmados se cumplen tal como fueron escritos. Los clubes que apuestan por juveniles, los profesionalizan y asumen riesgos necesitan reglas claras y operaciones que, una vez cerradas, queden cerradas”.

El presente de Luis Vázquez en el fútbol europeo

Luis Vázquez actualmente se desempeña en el Birmingham City, de la segunda división de Inglaterra desde julio del corriente año. Tras su paso por Boca (16 goles en 99 partidos) y Anderlecht de Bélgica (18 en 116), continuó su recorrido por Europa en Getafe (3 en 17) de la Primera División de España hasta desembocar en el fútbol inglés, donde no convirtió al cabo de nueve presentaciones.

Patronato Luis Vázquez Justicia
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