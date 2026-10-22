BTS llegó a Argentina: la espera del ARMY, tres shows y un debut histórico

BTS debutó en Argentina con tres shows en La Plata. Tras cuatro años de espera, el ARMY vive un encuentro histórico con sus siete ídolos.

BTS llegó a Argentina y desató la euforia de miles de fanáticos que esperaron durante años la oportunidad de ver al grupo surcoreano en vivo. La banda se presentó por primera vez en el país el miércoles 21 de octubre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La llegada de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook marcó un momento especial para el ARMY, nombre con el que se identifica a la comunidad internacional de seguidores de la banda. La visita se concretó después de una pausa grupal de cuatro años, durante la cual sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y desarrollaron proyectos individuales.

La expectativa quedó reflejada en las filas que comenzaron a formarse desde la madrugada alrededor del estadio platense. Fanáticos de distintas provincias viajaron para asistir a los recitales, mientras que la demanda de alojamiento colmó la capacidad hotelera de La Plata y sus alrededores. Se estima que unas 150.000 personas asistirán a las tres funciones.

Para muchos seguidores, el encuentro representa mucho más que un concierto. Las canciones del grupo acompañaron distintas etapas de sus vidas y construyeron un vínculo que se sostuvo durante los años sin presentaciones conjuntas. Algunos fanáticos destacaron el valor emocional de las letras y la posibilidad de compartir finalmente esa experiencia en vivo.

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Quiénes son los siete integrantes de BTS

BTS se formó en Corea del Sur y se convirtió en uno de los grupos más influyentes de la música popular internacional. Su nombre deriva de Bangtan Sonyeondan, expresión que suele traducirse como “chicos a prueba de balas”. La formación está integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook.

Su propuesta musical combina pop, hip-hop, R&B y sonidos electrónicos, con canciones que abordan temas como la identidad, la juventud, la autoestima, las dificultades personales y los vínculos. Esa combinación, sumada a sus coreografías y a una fuerte presencia visual, contribuyó a ampliar el alcance del K-pop más allá de Corea del Sur.

Entre sus éxitos internacionales se encuentran “Dynamite”, “Butter”, “FAKE LOVE”, “IDOL” y “MIC Drop”. El repertorio también incluye canciones más recientes, vinculadas a la etapa que atraviesa el grupo con su regreso a las presentaciones conjuntas.

Cómo son los shows de BTS en La Plata

Los conciertos forman parte del ARIRANG World Tour, la gira mundial con la que BTS volvió a los escenarios como grupo. El espectáculo propone una puesta en escena de 360 grados, que permite al público rodear a los artistas y seguir las coreografías desde diferentes sectores del estadio.

En la primera presentación, el grupo abrió el recital con “Hooligan” y recorrió canciones de distintas etapas de su carrera. El listado incluyó temas como “Run BTS”, “FAKE LOVE”, “SWIM”, “Not Today”, “MIC Drop”, “Fire” e “IDOL”. Para el cierre, la banda interpretó éxitos como “Butter” y “Dynamite”, además de otras canciones que forman parte de su repertorio.

La propuesta combina música en vivo, coreografías sincronizadas, pantallas y una producción visual de gran escala. A eso se suma la interacción con los seguidores, uno de los aspectos que caracterizan las presentaciones del grupo.

Cuándo son los próximos recitales

Después de su debut del miércoles 21 de octubre, BTS volverá a presentarse en La Plata este viernes 23 y el sábado 24, con ambos conciertos previstos para las 20hs. Las tres fechas anunciadas en el Estadio Único Diego Armando Maradona agotaron sus localidades.

La visita representa un hito para el público argentino, que durante años siguió la trayectoria del grupo a través de sus discos, videos y presentaciones internacionales. Ahora, con los siete integrantes reunidos en el escenario, el ARMY puede vivir una experiencia que esperó durante mucho tiempo: cantar sus canciones junto a BTS y ser parte de uno de los acontecimientos musicales más convocantes del año.