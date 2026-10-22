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Situación hídrica de Entre Ríos: no se registran evacuaciones

No se registraron nuevas evacuaciones y rige alerta meteorológico en la provincia de Entre Ríos. Recomendaciones

22 de octubre 2026 · 10:00hs
No se registraron nuevas evacuaciones y rige alerta meteorológico en la provincia de Entre Ríos. Recomendaciones

No se registraron nuevas evacuaciones y rige alerta meteorológico en la provincia de Entre Ríos. Recomendaciones

El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial. Este jueves se confirmó que no quedan personas evacuadas ni autoevacuadas en las distintas localidades. Asimismo, se informó que rigen alertas de nivel naranja y amarillo por fenómenos meteorológicos.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas.

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Por otra parte, en base a información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), rigen alertas naranja y amarillo para Entre Ríos.

El alerta naranja abarca a los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Villaguay y Nogoyá, mientras que para el resto de la provincia rige un alerta amarillo por tormentas.

CONCORDIA

  • Altura del río: 10.44 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 11.00 mts.
  • Evacuación: 12.50 mts.

COLÓN

  • Altura del río: 6.68 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 7,10 mts.
  • Evacuación: 7.90 mts.

FEDERACIÓN

  • Altura del río: 2.91 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 3.90 mts.
  • Evacuación: 4.20 mts.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

  • Altura del río: 5.20 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 5.30 mts.
  • Evacuación: 6.30 mts.

GUALEGUAYCHÚ

  • Gualeguaychú: 2.66 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 3.50 mts.
  • Altura de evacuación: 3.80 mts.
  • Boca Gualeguaychú: 2.56 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 2.90 mts.
  • Altura de evacuación: 3.10 mts.

LA PAZ

  • Altura del río: 5.37 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 5.80 mts.
  • Altura de evacuación: 6.15 mts.

HERNANDARIAS

  • Altura del río: 4.52 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 5.50 mts.
  • Altura de evacuación: 6.00 mts.

PARANÁ

  • Altura del río: 3.87 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 4.70 mts.
  • Altura de evacuación: 5.00 mts.

DIAMANTE

  • Altura del río: 4.22 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 5.30 mts.
  • Altura de evacuación: 5.50 mts.

VICTORIA

  • Altura del río: 3.78 mts CRECE.
  • Altura de alerta: 4.60 mts.
  • Altura de evacuación: 4.90 mts.

IBICUY

  • Altura del río: 0.80 mts BAJA.
  • Altura de alerta: 2.00 mts.
  • Altura de evacuación: 2.30 mts.

situación Entre Ríos evacuaciones
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