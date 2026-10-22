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Villa Urquiza: suspendieron el servicio de la balsa por la creciente del río Paraná y lluvias

El aumento del caudal en el arroyo Las Conchas y la intransitabilidad de los caminos obligaron a interrumpir temporalmente el servicio de Paraná a Villa Urquiza

22 de octubre 2026 · 10:28hs
Villa Urquiza: suspendieron el servicio de la balsa por la creciente del río Paraná y lluvias

Villa Urquiza: suspendieron el servicio de la balsa por la creciente del río Paraná y lluvias

El servicio de la balsa que une Villa Urquiza con Colonia Avellaneda y Paraná debió ser suspendido momentáneamente debido a la creciente del río Paraná y de diversos cursos de agua de la región. La interrupción responde directamente al marcado incremento del caudal del arroyo Las Conchas, impulsado por las abundantes precipitaciones registradas en distintos puntos de Entre Ríos y específicamente Paraná Campaña.

Fenómeno de El Niño

Este escenario meteorológico se desarrolla en el marco del fenómeno climático de El Niño, el cual ha favorecido la presencia de lluvias intensas y persistentes en la zona, incrementando el nivel de ríos y arroyos y ocasionando complicaciones en distintos sectores.

Como consecuencia directa del temporal, los caminos de tierra de acceso a la embarcación desde la zona de Colonia Avellaneda quedaron intransitables. Esta condición se agravó tras las últimas lluvias registrados en la zona, lo que imposibilita prestar el servicio de manera segura para los usuarios.

LEER MÁS: Proponen crear un fondo de reparación y recuperación por inundaciones

Evolución

Desde la Municipalidad de Villa Urquiza indicaron que se mantienen atentos a la evolución de las condiciones climáticas e hídricas con el fin de priorizar la seguridad de los pasajeros. Asimismo, confirmaron que el restablecimiento del funcionamiento de la balsa se informará oportunamente en cuanto las condiciones del entorno lo permitan

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Villa Urquiza Balsa Arroyo
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