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Senasa aplicó herramienta de zonificación para productos aviares de Brasil

La medida del Senasa se origina por detección de enfermedad de Newcastle en Brasil. Se insta a reforzar la bioseguridad en establecimientos de aves de corral

22 de octubre 2026 · 11:11hs
La medida del Senasa se origina por detección de enfermedad de Newcastle en Brasil. Se insta a reforzar la bioseguridad en establecimientos de aves de corral

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Registraron la primera muerte humana por gripe aviar en el mundo.

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Senasa aplicó herramienta de zonificación para productos aviares de Brasil

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Senasa aplicó herramienta de zonificación para productos aviares de Brasil

El Senasa aplicó la herramienta de zonificación para garantizar la continuidad del comercio de mercancías aviares brasileñas. Se insta a reforzar la bioseguridad en establecimientos de aves de corral.

Ante la reciente detección de un brote de la enfermedad de Newcastle (ENC) en una granja comercial de Santa Catarina, Brasil, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reforzó sus medidas de control para prevenir el ingreso de mercancías aviares de ese origen que puedan representar un riesgo sanitario.

Entre Ríos sigue con un caso de gripe aviar.

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El hallazgo fue informado por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria (MAPA) del país vecino, que confirmó el resultado positivo en un establecimiento de pavos de engorde del municipio de Nova Itaberaba. Tras las acciones de control, contención y erradicación del virus del organismo brasileño —contempladas en su Plan de Contingencia—, el SENASA aplicó la estrategia de zonificación para preservar la continuidad del comercio.

Desde 2025, Argentina y Brasil mantienen vigente un acuerdo de reconocimiento mutuo de los esquemas de compartimentación y zonificación para ENC e influenza aviar, las cuales se encuentran contempladas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Estas herramientas incluyen el intercambio de información técnica y epidemiológica, necesario para demostrar que ambos países cuentan con sistemas equivalentes que garantizan la trazabilidad y segregación de los productos aviares provenientes exclusivamente de zonas libres de la enfermedad.

En Entre Ríos extreman los cuidados para evitar casos de gripe aviar

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Así, tras la confirmación del brote, se suspendieron únicamente las importaciones de mercancías procedentes de la zona de restricción delimitada por el organismo brasileño. El resto de los productos avícolas de Brasil podrán seguir comercializándose con normalidad, siempre que cuenten con la certificación oficial del MAPA que acredita su origen en una zona libre de ENC.

Además, en el marco del acuerdo de compartimentación, el MAPA podrá optar por certificar zona o compartimento libre cuando el envío de las aves de un día provenga de los establecimientos autorizados por el SENASA.

Prevención de la enfermedad y notificación

Argentina es país libre de enfermedad de Newcastle y no registra brotes de la misma desde 1987, por lo que mantener esta condición sanitaria resulta fundamental para la producción avícola nacional.

Ante la situación regional y con el objetivo de prevenir el ingreso del virus, se recuerda a los establecimientos comerciales la importancia de fortalecer todas las medidas de manejo, higiene y bioseguridad contempladas en la Resolución. N.° 1699/2019, tales como:

  • -Inspeccionar la integridad de las mallas antipájaros.
  • -Limpiar y desinfectar las instalaciones, los vehículos e insumos de trabajo.
  • -Reducir o eliminar las zonas con agua estancada que puedan atraer aves silvestres.
  • -Controlar el ingreso y circulación de personas, vehículos y equipos.
  • -Utilizar correctamente equipos de protección personal, evitando su circulación entre sectores.

Por otra parte, se recomienda a las granjas avícolas incorporar a sus planes sanitarios la vacunación contra la ENC, de acuerdo a la categoría productiva de las aves. Para ello, es fundamental que su implementación se encuentre bajo criterio del profesional veterinario responsable de la granja, como medida complementaria para fortalecer la prevención y el control de la enfermedad.

La circulación del virus de ENC, propiciada por los movimientos migratorios de las aves silvestres, convoca a todos los actores de la cadena avícola a mantener especial atención y una vigilancia permanente entre los lotes de mortalidad inusual o signos compatibles con la enfermedad. Ante su observación, es fundamental dar aviso inmediato al SENASA para contener y evitar la propagación del virus.

Las notificaciones pueden realizarse en las oficinas del Senasa más cercana,, por Whatsapp al 11 5700 5704; a través de la App para dispositivos móviles “Notificaciones Senasa”, disponible en Play Store; escribiendo un correo electrónico a [email protected], o a través del apartado Avisar al Senasa de nuestra página web.

Senasa productos Brasil
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