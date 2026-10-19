¿Que necesita Patronato para conservar la plaza en la Primera Nacional?

A pesar de la derrota ante Tristán Suárez Patronato depende de si mismo para prolongar su estadía en la Primera Nacional.

La derrota por 1 a 0 que sufrió Patronato el pasado sábado en su visita a Tristán Suárez redujo su margen de error en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional. Sin embargo, el Rojinegro continúa dependiendo de sí mismo para conservar la categoría y tendrá la posibilidad de cumplir ese objetivo el próximo fin de semana, cuando reciba a Agropecuario de Carlos Casares.

El equipo de barrio Villa Sarmiento afrontó la 34ª fecha con 37 puntos, uno más que Nueva Chicago y cuatro por encima de Chacarita, dos de los cuatro rivales que todavía compiten para evitar el descenso. Los resultados registrados durante el fin de semana mantuvieron abierta la disputa y trasladaron la atención hacia una jornada que puede resultar decisiva.

Chacarita aprovechó su oportunidad y derrotó por 1 a 0 a Deportivo Maipú de Mendoza en Villa Maipú. De esta manera, alcanzó la línea de Nueva Chicago, que el domingo cayó por el mismo marcador como local frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Patronato tendrá la posibilidad de asegurar su permanencia el próximo domingo, cuando reciba a Agropecuario de Carlos Casares desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes deberá ganar y esperar una derrota de Chacarita, que a la misma hora visitará a Temperley.

Una victoria le permitirá al Rojinegro alcanzar los 40 puntos e igualar la línea de Agropecuario. El Sojero, por su parte, también afrontará una jornada determinante: El empate le permitirá asegurar su continuidad en la categoría. Si pierde, evitará el descenso si Chacarita o Nueva Chicago no consiguen sumar de a tres. En cambio, si ambos triunfan, deberá esperar hasta la última fecha para definir su permanencia.

Si Patronato gana, pero Chacarita también obtiene una victoria, el desenlace dependerá de lo que ocurra con Nueva Chicago, que el lunes recibirá a San Martín de San Juan desde las 19. Una derrota del Torito le permitirá al Santo cumplir su objetivo; si Chicago también gana, la definición quedará abierta para la jornada final.

Quilmes tampoco aseguró su permanencia en la Primera Nacional. La derrota que sufrió el pasado viernes en su visita a Atlético de Rafaela lo dejó a tres puntos de Chacarita y Nueva Chicago, por lo que llegará a la próxima fecha sin margen para descuidarse.

El Cervecero cuenta con dos alternativas para sostener sus posibilidades de permanencia. La primera será derrotar como local a San Martín de Tucumán y esperar que tanto el Funebrero como el Torito no consigan una victoria. La segunda posibilidad también exige sumar frente al Ciruja, pero en este caso necesitará que sus dos rivales directos pierdan sus respectivos compromisos.

De esta manera, Quilmes afrontará una jornada decisiva, pendiente de su propio resultado y de lo que suceda con los equipos que pelean por mantenerse en la categoría.

Una definición que puede esperar hasta la última fecha

Si Patronato, Chacarita y Nueva Chicago ganan sus respectivos compromisos, la lucha por la permanencia se extenderá hasta la última jornada del campeonato y sumará u.

En ese capítulo, el Rojinegro visitará a Atlético de Rafaela, mientras que Chacarita y Nueva Chicago se enfrentarán en Villa Maipú, en un cruce directo que puede resultar determinante.

El camino hacia la salvación todavía presenta obstáculos, pero Patronato conserva una ventaja importante: depende de sus propios resultados y tendrá la oportunidad de dar el paso decisivo ante su gente. El desafío inmediato será vencer a Agropecuario y, en paralelo, seguir de cerca los resultados de sus competidores. El próximo domingo, el Grella puede ser escenario de una celebración o el punto de partida de una definición cargada de tensión.

Así se jugará la 35° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15.30: Almagro – Tristán Suárez

16: Quilmes – San Martín (T)

20: Colegiales – Atlético Rafaela

Domingo

16: Gimnasia (J) – Atlanta

16: Patronato – Agropecuario

16: Temperley - Chacarita

17: Midland – Gimnasia y Tiro

17: Deportivo Maipú - Güemes

Lunes

19: Nueva Chicago – San Martín (SJ)