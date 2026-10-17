Chacarita ganó y complicó a Patronato

En un partido en el que sólo le servía sumar de a tres, Chacarita derrotó como local 1 a 0 a Deportivo Maipú y quedó apenas un punto abajo de Patrón.

Chacarita se jugó una de sus últimas cartas por evitar el descenso a la Primera B Metropolitna. Como local, el Funebrero recibió al Deportivo Maipú de Mendoza, ante el que se impuso por 1 a 0 con gol de Alexis Domínguez.

El Tricolor quedó apenas un punto por debajo de Patronato (36 y 37, respectivamente) e igualó Nueva Chicago (que tiene un partido menos), para dejar la lucha por la permanencia en la Zona B de la Primera Nacional al rojo vivo, cuando apenas quedan dos jornadas para finalizar la etapa regular del campeonato.

Como si fuera poco, en la fecha 36, la última, Chacarita recibirá a Chicago en lo que será un partido de alto voltaje, que podría ser a todo o nada.

Los otros partidos del sábado fueron Agropecuario 0-Colegiales 3, San Miguel 1-Ciudad de Bolívar 2, Acassuso 0-Deportivo Madryn 0 y Colón -Almirante Brown 0.

La fecha había comenzado el viernes por la noche, con la victoria de Atlético de Rafaela como local por 1 a 0 sobre Quilmes y la sorpresiva derrota de Atlanta, en condición de visitante, por 3 a 1 contra Gimnasia y Tiro de Salta.

Cómo sigue la fecha 34 de la Primera Nacional

La fecha 34 continuará el domingo con otros nueve compromisos: a las 15, Deportivo Morón recibirá a Mitre de Santiago del Estero; desde las 15.30, Los Andes será anfitrión de All Boys y Nueva Chicago tendrá un importantísimo compromiso ante Gimnasia de Jujuy.

A las 16, Ferro Carril Oeste será visitado por Racing de Córdoba, y desde las 17 el descendido Güemes de Santiago del Estero será local ante Almagro y Chaco For Ever hará lo propio ante Central Norte de Salta.

Desde las 18, Godoy Cruz recibirá a Estudiantes de Caseros y, a la misma hora, San Martín de San Juan será visitado por Temperley.

El último partido del domingo se jugará a partir de las 18.30, cuando San Martín de Tucumán recibirá la visita de Midland.

El 34° capítulo del campeonato culminará el lunes, con un solo compromiso. Desde las 15.30, San Telmo y Defensores de Belgrano jugarán en la Isla Maciel.