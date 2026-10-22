Santa Elena se entusiasma: ya hay 40 equipos inscriptos en la Fiesta Provincial del Armado

Faltan dos semanas para uno de los eventos más convocantes de Santa Elena, que impulsa un importante movimiento para el turismo regional.

Faltan sólo dos semanas para la Fiesta Provincial del Armado, que se prepara para celebrar su 26ª edición en Santa Elena. Las expectativas son muy buenas, considerando la convocatoria de pescadores de distintos puntos del país y el movimiento turístico que genera uno de los eventos tradicionales de la ciudad. Hasta el momento, hay 40 equipos inscriptos y las anotaciones continúan abiertas.

La celebración se desarrollará del 6 al 8 de noviembre e incluirá el concurso de pesca embarcada, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. Según destacó la directora de Turismo de Santa Elena, Carina Spahn, en ediciones anteriores participaron entre 80 y 95 embarcaciones, una referencia que alimenta las expectativas para este año. “Es una fecha importante del año que todos los pescadores esperan”, señaló la funcionaria, quien destacó que la fiesta se convirtió en un punto de encuentro para aficionados que regresan a la localidad para compartir la competencia y reencontrarse con amigos.

La convocatoria incluye participantes de diferentes ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes. Entre los lugares de procedencia mencionados por Spahn se encuentran Rosario, Santa Fe capital, Esperanza, Rafaela, Paraná, La Paz, Bovril y distintas aldeas cercanas a la capital entrerriana. En ediciones anteriores también llegaron pescadores de Misiones.

Los equipos están integrados por tres pescadores por embarcación, aunque puede sumarse una cuarta persona como guía o timonel. Las embarcaciones deben cumplir con las habilitaciones y reglamentaciones de la Prefectura Naval Argentina. Habrá dos largadas, diferenciadas según la potencia de los motores: hasta 50 HP y más de 50 HP.

Spahn precisó que el concurso estará dedicado a la captura del armado común, bajo la modalidad de pesca y devolución. Las demás especies deberán ser devueltas inmediatamente al río y no se computarán para la clasificación.

La organización anunció más de 40 millones de pesos en premios y sorteos. Además de la clasificación general por equipos, habrá reconocimientos para las tres primeras piezas de mayor tamaño, la mujer mejor clasificada y el menor mejor clasificado.

La inscripción cuesta 450.000 pesos por equipo, ya que el martes venció el período promocional con un valor de 400.000 pesos. Los interesados pueden anotarse mediante la aplicación La PescApp, en el apartado de eventos correspondiente al 7 de noviembre.

Con respecto a la altura del río, la funcionaria aclaró que no afecta el desarrollo de la Fiesta y que en la localidad el camping y los servicios están habilitados con normalidad.

Impulso al turismo

La fiesta representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística y económica de Santa Elena, una localidad que históricamente tuvo en la pesca uno de sus principales atractivos. Si bien la oferta se diversificó con el tiempo, esta actividad continúa convocando visitantes durante todo el año. “Históricamente somos el paraíso de la pesca. Nuestro principal producto por muchos años ha sido la pesca”, afirmó Spahn. En ese sentido, destacó que algunos alojamientos reciben reservas para la fiesta desde marzo y abril, una anticipación que refleja el interés que despierta el evento.

La llegada de pescadores también moviliza a familiares y acompañantes, que pueden aprovechar la estadía para recorrer la ciudad, disfrutar de la gastronomía y conocer los espacios recreativos junto al río. El movimiento alcanza así a distintos sectores vinculados con los servicios turísticos.

Santa Elena cuenta con unas 660 plazas de alojamiento, distribuidas entre hoteles, cabañas, bungalows, apart hoteles y hospedajes. Ante la demanda que generan los eventos de mayor convocatoria, la directora recomendó realizar consultas y reservas con anticipación. A través de las redes sociales y del WhatsApp de Turismo 343-4567235, los visitantes pueden acceder a información sobre disponibilidad y contactar directamente a los prestadores.

La gastronomía constituye otro de los atractivos, con alternativas que incluyen preparaciones a base de pescado, parrillas, asados y minutas. A eso se suman el camping y la costanera, que ofrecen espacios para disfrutar del entorno natural.

La Fiesta del Chupín y las propuestas locales

La programación comenzará el viernes 6 de noviembre con la tradicional Fiesta del Chupín, una preparación a base de pescado y verduras que forma parte de la identidad de la celebración. Está prevista en el anfiteatro municipal, aunque, en caso de lluvia, podrá trasladarse a un club.

La actividad también convoca a personas que no participan del concurso de pesca y amplía la propuesta para las familias y los visitantes. Durante la cena de entrega de premios se presentará una muestra del carnaval santelenense, como anticipo de las actividades del verano.

Spahn destacó que la organización prioriza la participación de artistas, artesanos y emprendedores locales. Incluso los trofeos son elaborados por alfareros de la ciudad, una iniciativa que busca fortalecer la identidad de la fiesta y poner en valor la producción local.

El domingo 8 se realizará, además, un torneo de pesca variada de costa, de 10 a 13, en la zona de la Azotea.

Una agenda para todo el año

La Fiesta Provincial del Armado integra una agenda turística que busca sostener la llegada de visitantes más allá de los eventos puntuales. Entre las próximas propuestas se encuentran la Fiesta de la Chamarrita, prevista para el 8 y 9 de enero de 2027, y los carnavales, que se desarrollarán desde el 16 de enero hasta el 13 de febrero.

La localidad también ofrece pesca deportiva desde la costa y embarcada durante todo el año, además de actividades culturales, gastronomía y alternativas recreativas para distintos públicos.

Con 26 ediciones y una convocatoria que históricamente reunió decenas de embarcaciones, la Fiesta Provincial del Armado reafirma su lugar en el calendario de Santa Elena.

Los 40 equipos ya inscriptos y las reservas anticipadas muestran el interés que despierta una celebración que combina pesca deportiva, gastronomía e identidad local, y que representa una oportunidad para promover el destino y dinamizar su actividad turística.