Patronato perdió con el puntero Tristán Suárez

El Negro cayó 1 a 0 ante el Lechero, por la fecha 34 de la Zona B del certamen. Patronato quedó apenas un punto por encima de Chacarita.

Patronato perdió un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional. Por la fecha 34 de la Zona B, el Negro visitó al puntero del grupo, Tristán Suárez. El local se impuso por 1 a 0 en Ezeiza. Diego Becker, de penal, anotó para el dueño de casa a los 25 minutos del primer tiempo.

El Santo tuvo una parada brava y no pudo dar la sorpresa ante un equipo que está luchando por el ascenso. Además, la victoria de Chacarita sobre Deportivo Maipú lo dejó al Funebrero apenas un punto por debajo del equipo de barrio Villa Sarmiento, cuando faltan dos partidos para finalizar la etapa regular.

Durante el primer cuarto de hora fue el Lechero quien se adueñó de la pelota, ante un cuadro visitante que salió a pelear el partido más que a jugarlo. De todos modos, la primera chance clara la tuvo Patrón con una jugada de pelota parada que culminó con un remate alto de Santiago Piccioni.

Poco a poco el Santo empezó a emparejar las acciones, sobre todo cuando Juan Barinaga se hacía del balón. Aunque fue apenas un espejismo en el desierto porque, cuando menos lo esperaba, se encontró con un penal en contra, luego de que la pelota rebotara e impactara en la mano de Maximiliano Rueda adentro de su área.

Prensa Tristán Suárez

El árbitro Gastón Monsón Brizuela no dudó en sancionar la pena máxima ante la mirada atónita de los jugadores visitantes. Becker no falló y Tristán Suárez estaba arriba en el marcador a los 25 minutos.

Con la tranquilidad de la ventaja a su favor, el dueño de casa, sin tener un dominio abrumador, dejó en claro las diferencias que existen entre un equipo que está luchando por el ascenso y otro que pelea por la permanencia.

Así finalizó la primera mitad, con preocupación para el conjunto paranaense, ya que se vio superado en el rectángulo de juego y el resultado le era adverso.

Patronato no pudo revertir la historia

Marcelo Fuentes movió el tablero tras el descanso y movió el banco. Fernando Moreyra, Alejo Miró y Tomás Attis ingresaron en lugar de Piccioni, Barinaga y Renzo Reynaga, respectivamente. Con futbolistas con un juego más directo, Patronato salió en búsqueda del empate.

Pero el problema del elenco visitante era que no podía hacerse del balón, ya que el mediocampo del Lechero era el que comandaba las acciones del encuentro y estaba tranquilo con la diferencia mínima a su favor.

Con el ingreso de Hernán Rivero por Valentín Pereyra, Patrón buscó mayor peso ofensivo. La referencia del atacante de más de 1.90 era una tentación para que sus compañeros decidieran buscarlo para pelotazos frontales y centros desde los costados.

De todos modos, Joquín Bigo, el arquero anfitrión, fue un expectador de lujo, ya que el Rojinegro no pudo generarle situaciones de peligro a su valla. Esta historia adversa se puso, aún, más cuesta arriba cuando Juan Salas vio la tarjeta roja por una protesta al juez del encuentro. Faltaban cinco minutos y el visitante tenía que ir por el empate con 10 jugadores.

La hazaña no fue posible y la lucha por evitar el descenso en la Zona B quedó al rojo vivo. El próximo domingo, desde las 16, Patrón recibirá a Agropecuario de Carlos Casares, en un partido en el que ganar será una obligación para el conjunto paranaense.

Formaciones para Tristán Suárez y Patronato

Tristán Suárez 1: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernandez (90' Diego Mastángelo); Manuel Guillén, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Jonathan Berón (80' Augusto Berrondo); Renzo Conechny (72' Nicolás Sánchez) y Diego Becker (72' Sebastián Ramírez). DT: José María Martínez.

Patronato 0: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni (46' Fernando Moreyra); Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga (46' Alejo Miró, 87' Gonzalo Salegas), Valentín Pereyra (74' Hernán Rivero); Franco Soldano y Renzo Reynaga (46' Tomás Attis). DT: Marcelo Fuentes.

Gol: 25' Diego Becker -de penal- (TS).

Expulsado: 85' Salas (P).

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: 20 de Octubre.