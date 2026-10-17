Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato perdió con el puntero Tristán Suárez

El Negro cayó 1 a 0 ante el Lechero, por la fecha 34 de la Zona B del certamen. Patronato quedó apenas un punto por encima de Chacarita.

17 de octubre 2026 · 16:34hs
Patronato no pudo ante un equipo que pelea por al ascenso.

Prensa Tristán Suárez

Patronato no pudo ante un equipo que pelea por al ascenso.
Patronato sufrió una derrota que lo complica.

Patronato sufrió una derrota que lo complica.

Patronato perdió un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional. Por la fecha 34 de la Zona B, el Negro visitó al puntero del grupo, Tristán Suárez. El local se impuso por 1 a 0 en Ezeiza. Diego Becker, de penal, anotó para el dueño de casa a los 25 minutos del primer tiempo.

El Santo tuvo una parada brava y no pudo dar la sorpresa ante un equipo que está luchando por el ascenso. Además, la victoria de Chacarita sobre Deportivo Maipú lo dejó al Funebrero apenas un punto por debajo del equipo de barrio Villa Sarmiento, cuando faltan dos partidos para finalizar la etapa regular.

Durante el primer cuarto de hora fue el Lechero quien se adueñó de la pelota, ante un cuadro visitante que salió a pelear el partido más que a jugarlo. De todos modos, la primera chance clara la tuvo Patrón con una jugada de pelota parada que culminó con un remate alto de Santiago Piccioni.

Poco a poco el Santo empezó a emparejar las acciones, sobre todo cuando Juan Barinaga se hacía del balón. Aunque fue apenas un espejismo en el desierto porque, cuando menos lo esperaba, se encontró con un penal en contra, luego de que la pelota rebotara e impactara en la mano de Maximiliano Rueda adentro de su área.

El árbitro Gastón Monsón Brizuela no dudó en sancionar la pena máxima ante la mirada atónita de los jugadores visitantes. Becker no falló y Tristán Suárez estaba arriba en el marcador a los 25 minutos.

Con la tranquilidad de la ventaja a su favor, el dueño de casa, sin tener un dominio abrumador, dejó en claro las diferencias que existen entre un equipo que está luchando por el ascenso y otro que pelea por la permanencia.

Así finalizó la primera mitad, con preocupación para el conjunto paranaense, ya que se vio superado en el rectángulo de juego y el resultado le era adverso.

Patronato no pudo revertir la historia

Marcelo Fuentes movió el tablero tras el descanso y movió el banco. Fernando Moreyra, Alejo Miró y Tomás Attis ingresaron en lugar de Piccioni, Barinaga y Renzo Reynaga, respectivamente. Con futbolistas con un juego más directo, Patronato salió en búsqueda del empate.

Pero el problema del elenco visitante era que no podía hacerse del balón, ya que el mediocampo del Lechero era el que comandaba las acciones del encuentro y estaba tranquilo con la diferencia mínima a su favor.

Con el ingreso de Hernán Rivero por Valentín Pereyra, Patrón buscó mayor peso ofensivo. La referencia del atacante de más de 1.90 era una tentación para que sus compañeros decidieran buscarlo para pelotazos frontales y centros desde los costados.

De todos modos, Joquín Bigo, el arquero anfitrión, fue un expectador de lujo, ya que el Rojinegro no pudo generarle situaciones de peligro a su valla. Esta historia adversa se puso, aún, más cuesta arriba cuando Juan Salas vio la tarjeta roja por una protesta al juez del encuentro. Faltaban cinco minutos y el visitante tenía que ir por el empate con 10 jugadores.

La hazaña no fue posible y la lucha por evitar el descenso en la Zona B quedó al rojo vivo. El próximo domingo, desde las 16, Patrón recibirá a Agropecuario de Carlos Casares, en un partido en el que ganar será una obligación para el conjunto paranaense.

Formaciones para Tristán Suárez y Patronato

Tristán Suárez 1: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernandez (90' Diego Mastángelo); Manuel Guillén, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Jonathan Berón (80' Augusto Berrondo); Renzo Conechny (72' Nicolás Sánchez) y Diego Becker (72' Sebastián Ramírez). DT: José María Martínez.

Patronato 0: Alan Sosa, Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni (46' Fernando Moreyra); Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga (46' Alejo Miró, 87' Gonzalo Salegas), Valentín Pereyra (74' Hernán Rivero); Franco Soldano y Renzo Reynaga (46' Tomás Attis). DT: Marcelo Fuentes.

Gol: 25' Diego Becker -de penal- (TS).

Expulsado: 85' Salas (P).

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: 20 de Octubre.

Patronato Tristán Suárez Primera Nacional Fútbol
Noticias relacionadas
Juan Salas podría ingresar en el 11 de Patronato.

Patronato, con un interrogante para visitar al líder

En 2024 Patronato derrotó 1-0 a Tristán Suárez en Ezeiza. 

Ezeiza, una sede donde Patronato ganó más de lo que perdió

monson brizuela, un arbitro con numeros negativos para patronato

Monsón Brizuela, un árbitro con números negativos para Patronato

patronato va por su sabado de gloria

Patronato va por su sábado de gloria

Ver comentarios

Lo último

Estudiantes ganó en su cancha y se clasificó a las semifinales

Estudiantes ganó en su cancha y se clasificó a las semifinales

Mariano Werner lideró en el autódromo de La Plata

Mariano Werner lideró en el autódromo de La Plata

Pala Suárez busca dar pelea en el río Gualeguaychú

Pala Suárez busca dar pelea en el río Gualeguaychú

Ultimo Momento
Estudiantes ganó en su cancha y se clasificó a las semifinales

Estudiantes ganó en su cancha y se clasificó a las semifinales

Mariano Werner lideró en el autódromo de La Plata

Mariano Werner lideró en el autódromo de La Plata

Pala Suárez busca dar pelea en el río Gualeguaychú

Pala Suárez busca dar pelea en el río Gualeguaychú

Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Cómo está Dibu Martínez tras el golpazo que asustó a todos en Chelsea

Cómo está Dibu Martínez tras el golpazo que asustó a todos en Chelsea

Policiales
Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Cuatro detenidos por una estafa millonaria contra un Consorcio Caminero de Nogoyá

Gualeguaychú: absolvieron a médica acusada de mala praxis por la muerte de un nene

Gualeguaychú: absolvieron a médica acusada de mala praxis por la muerte de un nene

Detuvieron en Entre Ríos a un prófugo de la justicia uruguaya

Detuvieron en Entre Ríos a un prófugo de la justicia uruguaya

Roncaglia: Los delincuentes le temen a la investigación científica del delito

Roncaglia: "Los delincuentes le temen a la investigación científica del delito"

Paraná: secuestran 220 envoltorios de cocaína en Villa Almendral

Paraná: secuestran 220 envoltorios de cocaína en Villa Almendral

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
INA: por abundantes lluvias al norte se superan marcas de alerta y evacuación en múltiples puertos

INA: por abundantes lluvias al norte se superan marcas de alerta y evacuación en múltiples puertos

Concordia inaugura el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

Concordia inaugura el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos

La estrella que perdí llega al Cineclub Noble

"La estrella que perdí" llega al Cineclub Noble

CGT Regional Paraná deja de ser triunviato y será encabezada por el líder de Camioneros

CGT Regional Paraná deja de ser triunviato y será encabezada por el líder de Camioneros

Roncaglia: Los delincuentes le temen a la investigación científica del delito

Roncaglia: "Los delincuentes le temen a la investigación científica del delito"

Dejanos tu comentario