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Con la exposición de Fabián Boleas, inició el debate del proyecto de Presupuesto 2027

Fabián Boleas expuso que el proyecto prevé gastos por $8,67 billones, un superávit de $126.179 millones y un aumento superior al 77% en la inversión.

22 de octubre 2026 · 07:52hs
Fabián Boleas expuso en Diputados el Presupuesto 2027.

Fabián Boleas expuso en Diputados el Presupuesto 2027.

El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2027, elaborado por el Poder Ejecutivo e ingresado a la Cámara durante la sesión ordinaria del miércoles 21, fue puesto a consideración de los legisladores en una reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi. El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y su equipo participaron del encuentro para exponer los principales lineamientos de la propuesta.

La reunión de comisión fue transmitida en directo por el canal oficial de Youtube de la Cámara, en la que constituyó el inicio del debate sobre la planificación de los recursos y gastos de la Administración Pública Provincial para el próximo ejercicio fiscal. Los datos expuestos por el titular de la cartera económica contemplan un presupuesto total de 8,67 billones de pesos y plantea como ejes el equilibrio financiero, la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de la inversión pública, con prioridad en áreas como infraestructura, salud, educación y seguridad.

LEER MÁS: Entre Ríos presentó el Presupuesto 2027: equilibrio fiscal y un fuerte salto del 77% en inversión pública

Los números

Durante su presentación, Boleas se refirió a la adhesión provincial a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal al señalar: “Debimos elaborar nuestro proyecto de Presupuesto en función de las pautas macroeconómicas que establece la Nación”. En ese sentido, puntualizó que los parámetros macrofiscales adoptados prevén un crecimiento del 4% en el PBI, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio de $1.847,60 a diciembre de 2027.

Según reseñó el ministro, el texto de ley prioriza la optimización del gasto corriente y potencia la infraestructura mediante un incremento superior al 77 por ciento en la inversión pública, destinada prioritariamente a rutas, escuelas, hospitales y seguridad. Asimismo, la propuesta presupuestaria proyecta incrementos específicos para áreas sociales y productivas, consolida la eficiencia en el funcionamiento del Estado y establece una disminución en el peso relativo de los servicios de la deuda pública respecto de los ingresos corrientes.

En su alocución frente a los legisladores, el funcionario informó un resultado económico positivo de $645.313 millones, un resultado primario de $237.677 millones y un resultado financiero de $126.179 millones. Al desglosar los gastos por organismo ejecutor, detalló que la Caja de Jubilaciones lidera la ejecución con un 18,7%, seguida por Educación con un 16,2%, el Ministerio de Salud con un 9,7% y el Ministerio de Seguridad con un 7,2%, lo que implica que "el 51,9% del gasto total de la provincia se concentra en Caja de Jubilaciones, Educación, Salud y Seguridad". Finalmente, destacó que las áreas priorizadas -que incluyen Educación, Salud, Desarrollo Humano, Seguridad y Gasto de Capital- ganan 4 puntos porcentuales en comparación con el ejecutado del ejercicio anterior.

En el plano sectorial, la asignación de recursos prioriza la infraestructura vial al concentrar los principales fondos de capital en rutas primarias, secundarias y caminos rurales mediante la afectación específica de la recaudación del impuesto inmobiliario. De todos modos, el proyecto prevé partidas destinadas a incentivos y beneficios tributarios para la actividad industrial, comercial y turística.

El ministro respondió consultas de los miembros de la comisión. Ante la consulta respecto de lo estimado en pauta salarial para el 2027, el titular de Economía respondió: “El objetivo de este Presupuesto es que los salarios no pierdan capacidad”.

Presencias

Participaron del debate, además, funcionarios del gabinete ministerial, como la coordinadora general del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Paula Kozak; el director ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el director general de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman; el secretario de Asuntos Jurídicos, Joaquín Moro; y la secretaria de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe. La comisión continuará con el análisis del texto de ley el miércoles 28 y jueves 29.

Fabián Boleas presupuesto Proyecto
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