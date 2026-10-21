Recuperaron sano y salvo a "Nano", el caballo que había sido robado.

Luego de varios días de intensa búsqueda, personal policial logró localizar y rescatar a "Nano", el caballo que había sido sustraído semanas atrás.

Luego de varios días de intensa y angustiante búsqueda, personal policial logró localizar y rescatar a "Nano", el caballo que había sido sustraído semanas atrás del predio de la Fundación Mi Reino por un Caballo, en la ciudad de Paraná.

El exitoso operativo estuvo a cargo de los efectivos de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Paraná, quienes desplegaron una línea investigativa minuciosa. Las tareas incluyeron el análisis exhaustivo de cámaras de seguridad de la zona, entrevistas a vecinos y testigos clave, además de rastrillajes sistemáticos en distintos sectores de la zona noroeste de la capital provincial.

La investigación contó también con la valiosa participación del guardafauna Bruno García, integrante de la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria, y la solidaridad constante de los vecinos, quienes aportaron datos fundamentales para no perder el rastro del animal, indicó Reporte 100.7.

Finalmente, el esfuerzo dio sus frutos cuando "Nano" fue hallado en inmediaciones del tramo final de calle Gobernador López Jordán. El animal se encontraba oculto en un sector de abundante vegetación y arboleda tupida, donde había sido abandonado o escondido por los autores del ilícito.

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Tras el hallazgo y las actuaciones de rigor, el equino fue formalmente recuperado y restituido a las autoridades de la Fundación, poniendo fin a la preocupación por su paradero y destacando la importancia del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad, los organismos provinciales y la comunidad paranaense.