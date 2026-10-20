Atlético VF difundió un comunicado tras los incidentes ante Patronato

Atlético FC rechazó las versiones que responsabilizan a su público por el lanzamiento de piedras en el encuentro ante Patronato por la categoría Sub 20.

Al concluir el encuentro se produjo un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos de la Liga Paranaense.

El triunfo de Patronato por 3 a 2 ante Atlético VF, en el encuentro que abrió una de las series de cuartos de final de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) , categoría Sub 20, quedó en un segundo plano tras los incidentes registrados al finalizar el partido, disputado en el predio de la institución local.

De acuerdo con la información brindada por la Sección Seguridad Deportiva de la Jefatura Departamental Paraná, una vez concluido el encuentro se produjo un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos, que se agredieron a golpes de puño. La situación también involucró a otras personas que se encontraban en las inmediaciones del campo de juego.

Según el parte policial, desde la tribuna local arrojaron piedras hacia el terreno de juego. Además, uno de los árbitros asistentes habría recibido escupitajos y el lanzamiento de líquidos, en un contexto de tensión que requirió la intervención del personal policial afectado al operativo de seguridad.

El descargo de Atlético VF

Tras lo sucedido, Atlético VF difundió un comunicado en el que lamentó los hechos de violencia y brindó su versión de lo ocurrido. La institución sostuvo que el enfrentamiento comenzó entre dos jugadores, a partir de insultos y agresiones mutuas, y que luego se sumaron otros futbolistas de ambos equipos.

Desde el club remarcaron que estos comportamientos no representan los valores deportivos que promueve la entidad. A su vez, destacaron el accionar del personal policial, que intervino ante los incidentes y dispuso el desalojo preventivo del público local y visitante para preservar la seguridad de los presentes.

En otro tramo del comunicado, Atlético VF rechazó las versiones que responsabilizan a su hinchada por el supuesto lanzamiento de piedras. Según explicó, las personas que se encontraban fuera del predio eran vecinos que observaban el encuentro desde el exterior.

La institución también señaló que las agresiones no involucraron únicamente a sus futbolistas, sino que jugadores de Patronato participaron activamente en el enfrentamiento.

En ese sentido, anunció que cuenta con material fotográfico y audiovisual de lo sucedido, que pondrá a disposición de las autoridades correspondientes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades.

Por último, Atlético VF cuestionó la difusión de versiones que consideró parciales y reclamó que se consulte a todas las partes involucradas antes de informar sobre lo ocurrido. No obstante, aclaró que no pretende justificar ningún acto de violencia, independientemente de su procedencia.

La entidad cerró su pronunciamiento con una ratificación de su compromiso con el respeto, la seguridad y el juego limpio, y expresó su intención de continuar trabajando para que el fútbol sea un espacio de encuentro y no de violencia.