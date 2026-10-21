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Una ambulancia de Santa Elena volcó con cuatro ocupantes en la Ruta 12

Una ambulancia perteneciente al Hospital Infantil de Santa Elena protagonizó este miércoles por la noche un impresionante vuelco sobre la Ruta Nacional 12.

21 de octubre 2026 · 22:43hs
La ambulancia pertenece al hospital Infantil de Santa Elena.

FM Brisas

La ambulancia pertenece al hospital Infantil de Santa Elena.

Una ambulancia perteneciente al Hospital Infantil de Santa Elena protagonizó este miércoles por la noche un impresionante vuelco sobre la Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido entre las localidades de El Solar y La Providencia, en inmediaciones de la estancia San Luis.

El accidente en Santa Elena

El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 21 horas, cuando –por circunstancias que aún se intentan esclarecer– una unidad de traslado Mercedes-Benz Sprinter terminó volcada sobre uno de sus laterales, completamente fuera de la cinta asfáltica.

Al momento del accidente, el vehículo sanitario circulaba con cuatro ocupantes a bordo: el chofer, una enfermera, una madre y un niño a quien trasladaban. A pesar de lo aparatoso del vuelco, los primeros reportes médicos y policiales trajeron alivio al confirmar que no se registraron personas lesionadas de gravedad, habiendo sufrido solo algunos golpes leves.

Hasta el momento, las pericias continúan en el lugar para determinar las causas que originaron el despiste y en qué dirección exacta circulaba la unidad de emergencia. Las autoridades policiales y de salud trabajan en la zona para asistir a los involucrados y normalizar el tránsito en la ruta.

Santa Elena Ruta Nacional 12 vuelco
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