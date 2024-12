La indignación tras el sabotaje a Mariano Werner

Fue un golpe duro para el entrerriano, su equipo, familia, amigos y fanáticos.

Habló José, el papá de Mariano Werner

El día después de la desafortunada jornada, UNO intentó comunicarse con Mariano, pero éste no respondió los llamados. No obstante, quien estuvo dispuesto a dar su opinión de lo sucedido fue José Werner, padre del piloto.

“Estamos todos muy tristes por lo sucedido. Yo estaba en el lugar del hecho, porque estábamos con la Fórmula Renault en el mismo evento, pero en la otra punta de los boxes. Entre la distancia y la cantidad de gente que había no vimos lo que sucedió, pero sentí que cuando Mariano llegó a la grilla aceleró como queriendo limpiar el motor. Parecía que tenía una bujía empastada pero me di cuenta que no era eso, aunque no sabía bien de qué se trataba. Luego, a través de las cámaras, vimos que entró a boxes en la primera vuelta. Cuando nos enteramos lo que sucedió nos entristecimos mucho porque fue la primera vez que ocurre algo así. Es preocupante porque le quita lugar al fervor que le pone la gente para acercarse a sus ídolos, sin importar de qué marca se tratase”, aseguró el progenitor.

Luego José profundizó sus conceptos: “Supongo que la ACTC debe estar muy preocupada también porque fue un hecho realmente muy grave. Un grupo de inadaptados arruinaron un año de trabajo a todo un equipo que, desde Mariano hasta la última persona, le han puesto el alma a cada jornada, dejando horas y horas de su vida para cumplir con su objetivo. Creo que con tantas cámaras que hay hoy en día la ACTC tiene los medios suficientes para identificar a los agresores y ponerlos frente a la justicia. Fue un hecho aberrante para el deporte”.

“Papelitos se tiran siempre, es parte del folclore de este deporte. Pero esto quedó evidencia que fue una agresión y un atentado hacia Mariano. Esa persona fue directamente al lugar donde tenía que tirar el papel para que entrasen en el conducto que los llevan al filtro de aire del carburador. Fue una persona que había preparado muy bien su plan y que, evidentemente, sabe del tema. Creo que se deberán tomar medidas severas de seguridad para todos los que estamos en el tema y, supongo, que se cortará ese momento para acompañar a los pilotos. Como siempre pagarán justos por pecadores”.

Por otra parte contó que hasta el lunes todavía no había podido hablar en profundidad con su hijo.

“En el momento nos fue imposible llegar hasta donde estaba él, ni había señal telefónica. Sólo le mandé un mensaje de apoyo en este momento. Creo que hoy (por el lunes) tenían Sponsor Day en La Plata y sinceramente no sé si todavía está allá o no. Ya tendremos tiempo para hablar en profundidad”, dijo.

Para concluir, José Werner no dudó en que Mariano pronto podrá olvidarse de este mal trago: “No tengo dudas que él redoblará su esfuerzo para volver a buscar otro título más”.

La ACTC los tendría identificados

Uno de los comisarios deportivos que tuvo esta competencia, Roberto Saibene, comentó que la ACTC habría identificado a las personas que tiraron los papeles al auto de Werner, aunque no aclaró qué pasará con ellos.

El Turismo Carretera aún no tiene campeón

Pese a que el mendocino Julián Santero se campeón tras haber finalizado segundo en la carrera, por detrás de Diego Ciantini, el piloto de Ford todavía no puede terminar de festejar ya que aún no se ha llevado a cabo la revisión técnica –se realizaría este martes–, por lo que en caso de no superarla Werner sería el campeón, ya que terminó segundo en la Copa de Oro.

Por otra parte, el piloto paranaense se posicionó cuarto en el campeonato general de cara al próximo año (la Copa de Oro sólo define al campeón de la temporada), con 426,75 puntos. Primero se ubicó Julián Santero (484); subcampeón fue Mauricio Lambiris (464,25) y tercero quedó Diego Ciantini (447,5), el ganador de la carrera en el Gran Premio Coronación en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.