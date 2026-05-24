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Mauricio Pochettino confirma la lista de 26 convocados de EE.UU.

El seleccionador argentino Mauricio Pochettino deja fuera a Tanner Tessmann e incluye a Alejandro Zendejas y Cristian Roldan en Estados Unidos.

24 de mayo 2026 · 18:30hs
Pochettino dio la lista de 26 convocados

Pochettino dio la lista de 26 convocados

El argentino Mauricio Pochettino dejó fuera a Tanner Tessmann de la lista de 26 jugadores de Estados Unidos para el Mundial 2026, una decisión que, según The Athletic, fue la mayor sorpresa antes del cierre definitivo de la nómina, que debe presentarse ante la FIFA el 1 de junio y todavía puede modificarse si surge una lesión este fin de semana. Antes del debut, Estados Unidos jugará amistosos ante Senegal el 31 de mayo en Charlotte y frente a Alemania el 6 de junio en Chicago.

Estados Unidos debutará en el Grupo D el 12 de junio ante Paraguay en el SoFi Stadium, en las afueras de Los Ángeles. La fase seguirá el 19 de junio frente a Australia en el Lumen Field de Seattle y terminará el 25 de junio, otra vez en el SoFi Stadium, contra Turquía.

La concordiense tuvo un gran sábado y remontó desde el fondo para subirse al tercer escalón del podio.

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La lista completa fue publicada primero por The Guardian el sábado y, según The Athletic, fue verificada de forma independiente por múltiples fuentes con conocimiento de las decisiones del plantel. U.S. Soccer declinó hacer comentarios, siempre según The Athletic.

Tessmann, de 24 años, había participado en seis concentraciones con Pochettino y fue titular en 22 de 29 partidos de la Ligue 1 con Lyon esta temporada.

También disputó nueve encuentros de la Europa League, con cinco apariciones desde el inicio. Fuentes citadas por The Athletic indicaron que el mediocampista terminó el curso lesionado, pero existía confianza en que llegaría recuperado a tiempo para el Mundial.

La ausencia de Tessmann, sumada a la de Aidan Morris, del Middlesbrough, dejó al equipo con menos opciones en el mediocampo central, según The Athletic.

En esa zona, Pochettino incluyó a Cristian Roldan, Sebastian Berhalter y Tyler Adams. Weston McKennie también integra la convocatoria y puede jugar más retrasado, aunque recientemente actuó sobre todo en posiciones más ofensivas.

Otro de los futbolistas que quedó fuera fue Diego Luna, informó The Athletic el viernes por la noche. El medio añadió que Luna también atravesaba una lesión muscular.

La mitad del plantel representó a Estados Unidos en Qatar hace cuatro años y, según The Athletic, no hubo otras sorpresas de gran magnitud.

Entre los regresos aparecen tres jugadores que no estuvieron en el Mundial 2022: el defensor central Miles Robinson, ausente entonces por una lesión en el tendón de Aquiles; Chris Richards, que también se perdió esa cita por lesión; y el delantero Ricardo Pepi, considerado por muchos como uno de los últimos descartes de aquel equipo.

Gio Reyna también integró la convocatoria, según informó The Athletic el viernes por la noche. En el arco fueron elegidos Matt Freese, señalado por ese medio como el probable número uno en el torneo, Matt Turner y Chris Brady, un habitual en el ciclo de Pochettino.

En la zaga central, The Athletic ubicó a Tim Ream, Richards, Auston Trusty, Robinson y Mark McKenzie. Para los laterales y carriles, el entrenador eligió a Antonee Robinson, Sergiño Dest, Alex Freeman, Joe Scally y Max Arfsten.

El caso de Zendejas figura entre las novedades: el extremo de Club América no estaba con la selección desde octubre, aunque había integrado cuatro listas de Pochettino en 2024 y 2025.

The Athletic indicó que Zendejas viene de una gran temporada en la Liga MX. Tillman, además, ofrece una variante porque también puede desempeñarse en una función más retrasada en el mediocampo.

La delantera estará encabezada por Folarin Balogun e incluirá también a Pepi y Haji Wright, autor de un gol para Estados Unidos en el Mundial 2022, según The Athletic.

Los tres llegan tras campañas productivas a nivel de clubes: Balogun y Pepi marcaron 19 goles en todas las competiciones y Wright convirtió 18 goles.

La convocatoria anunciada el martes no será necesariamente la definitiva, porque nada obliga a Pochettino a fijar ese día la nómina final de 26 futbolistas, según The Athletic.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA citado por ese medio, después del plazo del 1 de junio un jugador solo puede ser reemplazado “únicamente en caso de lesión o enfermedad grave”.

La lista de Mauricio Pochettino

La lista de Estados Unidos para el Mundial 2026, según The Athletic, quedó compuesta por tres arqueros: Matt Freese, Matt Turner y Chris Brady; cinco defensores centrales: Chris Richards, Tim Ream, Mark McKenzie, Auston Trusty y Miles Robinson; cinco laterales: Antonee Robinson, Sergiño Dest, Alex Freeman, Joe Scally y Max Arfsten; cuatro mediocampistas centrales: Tyler Adams, Weston McKennie, Cristian Roldan y Sebastian Berhalter; seis mediapuntas o extremos: Christian Pulisic, Tim Weah, Malik Tillman, Gio Reyna, Brenden Aaronson y Alejandro Zendejas; y tres delanteros: Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright.

Mauricio Pochettino EE.UU Mundial 2026
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